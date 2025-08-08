La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Cacok se juega el tipo por un balón dividido en un Olimpia-Virtus de la Lega A italiana. SAVINO PALOLELLA

La espera termina a tiempo: Cacok ya es del UCAM

El pívot estadounidense consigue el pasaporte jamaicano a tiempo para empezar la pretemporada universitaria

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Viernes, 8 de agosto 2025, 13:57

Lleva un año y ocho meses sin jugar, pero Alejandro Gómez vio algo en él y no paró hasta conseguirlo: Devontae Cacok (Chicago, 28 años) ya es nuevo jugador de un UCAM que, con él, cierra una plantilla inicial de catorce jugadores a la que se sumarán, además, los internacionales argentino y brasileño Lee Aaliya y Joao Neves, estandartes del nuevo equipo sub-22.

Cacok, que llegó a Europa en febrero de 2023 para unirse al CSKA de Moscú y posteriormente dio el salto a la Euroliga de la mano de la Virtus de Bolonia, competición de la que permanecen vetados los equipos rusos, está aún por demostrar en Europa el potencial que le llevó a promediar 18,9 puntos y 11,3 rebotes por partido en tres temporadas en la G-League, liga de desarrollo de una NBA de la que fue campeón con Los Ángeles Lakers en 2020.

Lesionado de gravedad el 28 de diciembre de 2023, su tiempo de recuperación llegó a ser considerado por la Virtus no merecedor de tanta espera cuando, en noviembre de 2024, y amparado por la decisión del Comité Permanente de Conciliación y Arbitraje de la Lega A, cortó al jugador, a día de hoy plenamente recuperado de su fractura de ligamento cruzado de la rodilla.

«Que hablen»

Club y jugador son conscientes de las dudas que despierta su fichaje. Por tiempo parado, por escasez de centímetros para jugar en la pintura (201) y por lo poco que se la he visto sobre el parqué a este lado del Atlántico, pues sus 9,6 puntos y 5,5 rebotes en la VTB permanecen bajo sospecha por lo descafeinada de esta competición desde el veto a los equipos rusos en competiciones internacionales, y en la Virtus apenas se quedó en 3,2 puntos y 2,3 rebotes de media en 9,1 minutos en la Euroliga, números muy similares a los de la competición doméstica, 4 y 3,6.

En el vídeo de presentación de su fichaje, él propio Cacok permite «que hablen» porque «me gané mi sitio una y otra y otra vez» y termina diciéndose a sí mismo «demuéstrales que están equivocados, DC (sus iniciales)».

