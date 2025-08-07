La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La grada muestra sus bufandas antes del partido ante el Covirán, último rival de pretemporada. ROS CAVAL / AGM
ACB

El espaldarazo a la campaña de abonos del UCAM Murcia aún está por llegar

El club tiene cerca de 3.000 socios gestionados hasta el momento, a falta de contabilizar peñas y el 'boom' de septiembre

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Jueves, 7 de agosto 2025, 23:44

Es lo normal de cada verano. La campaña de abonados del UCAM, que para la próxima temporada 2025-26 ha decidido mantener los precios ... de hace un año, cuando estos estimularon una subida después de los éxitos de la temporada 2023-24. Esta avanza firme, pero sin prisa. Son cerca de 3.000 los fieles que han renovado o llegado nuevos a la masa social del UCAM, siendo mayoría los primeros, pero en el club universitario andan tranquilos. Saben que el aficionado murciano es de rápida desconexión, y que el gran mogollón llega en las primeras semanas de septiembre, cuando la ciudad recobra vida.

