El espaldarazo a la campaña de abonos del UCAM Murcia aún está por llegar

Es lo normal de cada verano. La campaña de abonados del UCAM, que para la próxima temporada 2025-26 ha decidido mantener los precios ... de hace un año, cuando estos estimularon una subida después de los éxitos de la temporada 2023-24. Esta avanza firme, pero sin prisa. Son cerca de 3.000 los fieles que han renovado o llegado nuevos a la masa social del UCAM, siendo mayoría los primeros, pero en el club universitario andan tranquilos. Saben que el aficionado murciano es de rápida desconexión, y que el gran mogollón llega en las primeras semanas de septiembre, cuando la ciudad recobra vida.

Así, recién empezado agosto, en el Palacio cuentan prácticamente por igual el número de afiliaciones respecto al pasado a estas alturas. O contaban, pues durante este mes sus oficinas permanecerán cerradas por obras y la campaña continúa 'online'. En cualquier caso, se mantiene el optimismo, ya que son un importante número las renovaciones todavía por efectuarse y, como cada año, no siendo el descuento por renovar antes del 20 de julio algo significativo, apenas un 5, son muchas las que llegan a la vuelta del verano.

Gran número de peñistas

Además, en el UCAM no contabilizan aún a los peñistas hasta que cada peña termina su particular campaña, en septiembre. No es el mismo procedimiento que en otros clubes, que ya se acercan a un número más cercano al final que contarán, especialmente los de mayor diferencia de precio enprontas renovaciones.

En el caso universitario, estos aficionados que se dividen por peñas representan cerca del millar, un número alrededor del 20% del total con el que acabó el UCAM la temporada pasada, próximo a los 5.400 contabilizando también los abonos de segunda vuelta. No es lo habitual en comparación con otros clubes, pues el club universitario es de los que con mayor número de cuentas peña y, representativo de cuánto importa en sus números finales es que, por ejemplo, Sufridores del CB Murcia, con cerca de 300 miembros, es la más numerosa de la Liga Endesa desde que el Estudiantes descendió a Primera FEB y, con él, la Demencia dejó libre el puesto más alto del 'ranking'.

Situada detrás del banquillo visitante, cuenta a su izquierda, en el fondo, con la más veterana, la Zona Pimentonera y enfrente con la Grada SR27, una de las más noveles y en constante crecimiento, en un caso muy similar a la Peña Sito Alonso, ubicada detrás del banquillo murciano. Enfrente, una estabilizada Triple-Doble, que descansa varios escalones por debajo de Sur 17, y junto a Fiebre Roja, ubicada en el fondo contrario a Zona Pimentonera. Todas son garantía de continuidad en un Palacio que volverá a acoger noches europeas, sin saber aún si de Champions o de FIBA Europe Cup.

Acto del 40 aniversario

Otro de los motivos para el optimismo en el UCAM en cuanto a esperar un nuevo impulso está en el evento de presentación del 40 aniversario, uno que se irá celebrando de manera continua a lo largo y ancho de una temporada en la que el equipo de Sito Alonso homenajeará a tres históricas campañas en cada una de sus equipaciones, y que arañará algún que otro nuevo abono.

Este evento, anunciado en un primer momento para el 11 de septiembre, se adelantará al 10, dado el desplazamiento al cuadrangular amistoso que disputará en Limoges del 12 al 14. Tendrá lugar en la sala Mamba, que en la segunda vuelta sirvió como encuentro de aficionados para la previa de varios partidos.

Pretemporada definida

Será esa la última ocasión para los aficionados de dar un aliento de ánimo a los jugadores para lograr el pase a la Champions League en la previa de Sámokov, del 20 al 24 del mismo mes. Hasta allí llegará el UCAM con cuatro partidos en el cuerpo: el del día 7 en Yecla ante el Valencia, los dos de Limoges ante equipos franceses y uno que se jugará a puerta cerrada en Murcia en hora y ante rival aún por definir.

Posteriormente, a la vuelta de Bulgaria, el UCAM visitará Granada el día 28 para un último partido de preparación ante el local Covirán antes de que empiece la Liga Endesa.