Empieza el todo o nada para el UCAM en la Champions League

Terminó la pretemporada. O, al menos, por ahora. Después de una ronda de cuatro amistosos, el UCAM abre sus partidos oficiales de la temporada 2025- ... 26 hoy en Sámokov, donde jugará su torneo de previa de acceso a la Champions League y en el que solo el último equipo que quede en pie de entre ocho candidatos será el que entre en esta competición en la que los murcianos ya suman dos presencias en su 'Final Four' en cinco temporadas de participación.

El formato es idéntico al de una Copa del Rey. Pero solo vale salir campeón. En la neutral sede búlgara se disputarán todos los partidos, que para cada equipo serán entre uno y tres. El primero del UCAM es hoy a las 20.00 ante el Lublin, subcampeón polaco con solo una temporada de experiencia en la Champions League y ningún partido ganado, en la 2020-21.

Favoritismo a prueba

A pesar de la baja segura de López De la Torre y la muy probable de Gates para este primer partido, el UCAM es el gran equipo a batir en su torneo, uno de los tres en danza. Por historia, plantilla, entrenador, liga doméstica y, cómo no, por estado de forma. Y es que los de Sito Alonso llegan a Sámokov invictos esta pretemporada, con un póker de victorias sobre el Covirán sin marcador, contra el Valencia (92-85) y ante los franceses Le Portel (100-70) y Limoges (58-72).

Pero lo que tienen estos torneos es que no conceden ni el más mínimo despiste. Sin ir más lejos, el UCAM lo sabe de sus experiencias en Copa ocupando un rol contrario al de hoy, siendo el equipo sin presión. Por eso, Dani García vaticinaba en la previa «un partido difícil» hoy ante el Lublin, «un equipo anárquico y con mucho americano de talento», revelaba el base. En línea a lo comentado por su entrenador esta pasada semana, el objetivo será imponer «nuestra identidad», es decir, «hacer que sufran en defensa y baje su nivel de anotación» para, en ataque, «tener un ritmo alegre y un juego en equipo».

El ganador jugará la semifinal el lunes a las 15.30 contra el vencedor del Karhu-Juventus.

Un grupo complicado espera después de Sámokov

De ser el único equipo del torneo que termina ganando su último partido, y así clasificarse para la Champions League, no es nada sencilla la primera fase que le esperaría al UCAM. El hueco a llenar se encuentra en el grupo B, donde, después de jugar la Euroliga las últimas seis temporadas, se estrenará en esta competición el Alba de Berlín. Será el 'coco' de un grupo donde también estará la bestia negra del UCAM la pasada temporada, un Nymburk que le barrió de la pista en sus dos enfrentamientos del pasado 'top 16' (85-70 y 60-76) y que el promete ser la 'maría' del grupo, el Sabah azerbaiyano.

Como en las pasadas temporadas, el primero del grupo clasificará directamente al 'top 16', mientras que el segundo y el tercero deberán jugar una eliminatoria directa de 'play-in' contra, respectivamente, el tercero y el segundo de otro grupo para seguir avanzando.

De estar en ella el UCAM, el primer partido está calendarizado para el 8 de octubre en Berlín ante el Alba, solo tres días después de estrenar la Liga Endesa en el Palacio frente al Andorra.