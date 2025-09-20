La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El nuevo capitán Jonah Radebaugh parece explicar algo al recién llegado Devontae Cacok. JAVIER CARRIÓN / AGM
Baloncesto

Empieza el todo o nada para el UCAM en la Champions League

Hoy a las 20.00 jugará ante el Lublin polaco el primero de tres partidos a superar para entrar en la Champions, pero será el último si pierde

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Sábado, 20 de septiembre 2025, 07:40

Terminó la pretemporada. O, al menos, por ahora. Después de una ronda de cuatro amistosos, el UCAM abre sus partidos oficiales de la temporada 2025- ... 26 hoy en Sámokov, donde jugará su torneo de previa de acceso a la Champions League y en el que solo el último equipo que quede en pie de entre ocho candidatos será el que entre en esta competición en la que los murcianos ya suman dos presencias en su 'Final Four' en cinco temporadas de participación.

