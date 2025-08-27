Emanuel Cate, presentado como nuevo jugador del UCAM Murcia CB El pívot rumano regresa al conjunto universitario tras tres temporadas y asegura estar preparado para aportar su experiencia internacional y contribuir al crecimiento del equipo

El UCAM Murcia CB ha presentado oficialmente a Emanuel Cate como nuevo jugador de la primera plantilla universitaria. El pívot rumano regresa al club después de tres temporadas, en las que ha continuado creciendo como profesional en competiciones europeas y en la Liga Endesa, y afronta esta etapa con la ilusión de volver a conectar con la afición del Palacio.

Durante su comparecencia, Cate reflexionó sobre su regreso: «Han pasado 3 años desde mi último partido aquí, pero cuando quieres ser mejor cada día, 3 años es mucho tiempo. Necesitaríamos ver cómo lo vamos a hacer desde ahora en adelante para poder ayudar al grupo y ganar muchos partidos este año».

El internacional rumano también recordó los logros recientes del club y su motivación personal: «Me encantó que hace dos temporadas el club jugó la final. Es una cosa muy ambiciosa que han podido hacer. Yo sabía cómo trabajaba la gente, sabía que estaba muy contento cuando vivía aquí, por todo lo que Murcia significa para mí y con muchas ganas de en este momento en mi carrera deportiva unirnos de nuevo y poder seguir sumando cosas ambiciosas».

Sobre su experiencia más reciente, Cate explicó: «Son dos años que pasé en el Cluj, donde jugamos la Eurocup con un equipo debutante. Lo hicimos muy bien, jugamos cuartos de final, hicimos partidos importantes contra clubes históricos de la Eurocup. Creo que he ayudado mucho al club a crecer también. Después en Manresa el año pasado, competimos contra todos los equipos grandes y creo que podemos hacer lo mismo este año y seguir sumando cosas».

El pívot rumano aseguró estar preparado para asumir el rol que le pida el entrenador universitario: «Estoy listo para todo lo que quiere Sito de mí y para ayudar a este equipo a crecer». Asimismo, destacó el buen ambiente en el vestuario: «En el vestuario ya tenemos muy buena química. Después en la cancha también, ellos quieren conocer mucho más de la Liga Endesa, acaban de llegar los dos pero hacen muchas preguntas, están muy implicados y los veo muy bien para este año».

Cate también habló del proceso de adaptación de los nuevos bases a la plantilla y de los retos inmediatos: «Esperamos poder dar la mejor versión que nuestra plantilla pueda dar, tenemos siete nuevos jugadores, no tenemos que olvidarnos esto, pero se van a acoplar muy bien y todos tienen muchas ganas de poder hacerlo bien. Empezamos a trabajar con la previa de Champions, y creo que van a ser tres partidos muy competitivos, muy interesantes, donde vamos a poner todo lo que nosotros tengamos para clasificarnos ahí».

Con su regreso, el UCAM Murcia CB incorpora un refuerzo interior con experiencia internacional, motivación y un profundo conocimiento del club, que buscará contribuir a los objetivos de una temporada ilusionante.