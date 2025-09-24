Directo | UCAM Murcia CB - Elan Chalon
El conjunto de Sito Alonso quiere la victoria para clasificarse en la BCL
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 19:01
20:17
Canastón de Gaudoux contra Cacok. 53-60 a 6:50 de terminar el tercer cuarto
20:16
Triple de Hill y máxima ventaja francesa hasta la bandeja de Ennis. 53-58 a 7:30 de terminar el tercer cuarto
20:15
Técnica a Tonnellier por flopping y tiro libre fallado por Nakic. Canasta luego de Ennis. 51-55 a 8:35 de terminar el tercer cuarto
20:14
Horrible salida de tercer cuarto del UCAM con seis puntos seguidos del Chalon en menos de un minuto. 49-55
19:57
DESCANSO | UCAM Murcia 47-49 Élan Chalon
19:57
Uf. El UCAM cede otro rebote ofensivo, tiene la suerte de la pérdida francesa... y comete falta en ataque Diagne. 3,8 segundos y 47-49, balón del Chalon
19:56
Jugada que castiga. El UCAM defiende bien el último ataque francés, pero cede el rebote y hace falta mientras Gaudoux anota canasta. El adicional va fuera. 47-49 a 11 segundos del descanso
19:53
Recupera Forrest un balón sin dueño y anota al contraataque su primera canasta del partido para empatar. Tiempo muerto del Chalon. 47-47 a 31 segundos del descanso
19:52
Le ceden el tiro de cinco metros a Cate y lo mete. 45-47 a 56 segundos del descanso
19:51
Puerta atrás de Darling y canasta tras asistencia. 43-47
19:51
Gran canasta de Radebaugh, muy necesaria. 43-45 a 2' del descanso
19:46
Excesiva facilidad francesa para ejecutar sus sistemas con comodidad. Triple de Choupas. Tiempo muerto de Sito. El UCAM ha bajado la actividad. 41-45 a 2:19 del descanso
19:45
Pérdida de Sant-Roos y mate de Nadolny en el otro lado. 41-42
19:44
Pick and pop entre Radebaugh y Nakic y triple del croata. 41-40 a 3:40 del descanso
19:44
Se retira Anochili-Killen por un fuerte golpe fortuito de Cate. Técnica al banquillo murciano en la protesta. Tiro libre dentro de Choupas. 38-40 a 4' del descanso
19:42
Tonnellier, pese a solo tener 22 años, le saca a Falk una falta en ataque propia de veterano. Quizás por posesión indefinida le dan tiros libres y los mete. 38-39
19:42
19:40
Tiros libres para Darling, que mete y falla. 38-37 a 5:08 del descanso
19:38
Gran robo en primera línea de Cacok y contraataque que finaliza él mismo. Choupas en un suspiro anota también. 38-36 a 5:40 del descanso
19:36
Tiempo muerto del Chalon. 36-34 a 6:10 del descanso
19:35
¡Triple de DeJulius! Primeros puntos de un base universitario. 36-34
19:34
Mal balance defensivo, llegada rápida del Chalon y tiros libres para Gaudoux. Mete los dos. 33-34 a 6:58 del descanso
19:34
Taponazo de Sant-Roos que lleva a un contraataque que finaliza Ennis para adelantar al UCAM. 33-32 a 7' del descanso
19:33
Tiros libres para Gaudoux que van fuera y dentro. 31-32
19:32
Muy buena canasta de Cacok aprovechando su físico. 31-31 a 8' del descanso
19:31
Importantísimo robo de Sant-Roos después de un mal ataque y triple de Nakic. 29-31
19:29
Penetración de Hill en ventaja para que haya canasta sencilla de Gaudoux. Antes fallaron triples para empatar Forrest y Nakic. 26-31
19:26
FINAL del primer cuarto | UCAM Murcia 26-29 Élan Chalon
19:26
Pérdida de Radeabugh que acaba con canasta fácil de Choupas. El primer cuarto es francés. 26-29
19:23
Uno de dos en los libres para Nakic esta vez. 26-27
19:22
Bien jugado entre Nakic y Cate para canasta del rumano. Muy rápido Nadolny. 25-27 a 2' del final del primer cuarto
19:21
Penetración exitosa de Darling. 23-25 a 2:40 de terminar el primer cuarto
19:21
Dos tiros libres para Sant-Roos. Dentro. 23-23
19:20
Tiros libres para Nadolny. Falla y mete. 21-23 a 3:05 de terminar el primer cuarto
19:18
Tiros libres para Cate. Entran. 21-22 a 3:12 de terminar el primer cuarto
19:17
Falla Sant-Roos tras su penetración por línea de fondo, pero Cate palmea para empatar. Triple de Anochili-Killen en el otro lado. 19-22 a 3:30 de terminar el primer cuarto
19:15
Tocan a Nakic y hay tres tiros libres para el croata. Todos dentro. 17-19 a 4:16 de terminar el primer cuarto
19:14
Otra del Chalon a los pocos segundos de llegar. Canasta de Darling. Mucho más cómodo el equipo francés en este inicio. Tiempo muerto de Sito. 14-19 aún a 4:31 de terminar el primer cuarto
19:12
Dos tiros libres de Darling. Van dentro y fuera. 14-17 a 4:57 de terminar el primer cuarto
19:11
Logra correr esta vez el UCAM y Raieste anota a tiempo tras una asistencia de DeJulius. 14-16 a 5' de terminar el primer cuarto
19:10
Fácil la canasta del Chalon sacando de fondo por haber querido todas. Canasta fácil de Hill. 12-16 a menos de 6' de terminar el primer cuarto
19:08
No pitan falta de Ennis en una bandeja que cae al suelo y mientras el UCAM se recompone Hill está anotando otra. 12-14 a 6:40 de terminar el primer cuarto
19:08
Dos tiros libres dentro de Cuthbertson. Van dentro. 10-12 a 7:03 de terminar el primer cuarto
19:05
Hábil 2+1 el que le saca Hill a Cacok. Va dentro el adicional. 10-10 en solo 2:21 de juego
19:05
¡Triple de Falk! 10-7 a 7:56 de terminar el primer cuarto. Personalidad del sueco
19:04
Frenazo y suspensión de Hill. 7-7
19:04
¡Triple de Raieste! 7-5 a 8:30 de terminar el primer cuarto
19:04
Fuerte mate de Mutts después del tapón de Cacok. 4-5
19:03
Dos tiros libres para Raieste. Van dentro los dos. 4-3
19:03
Mueve de maravilla el Chalon para el triple de Cuthbertson. 2-3
-
