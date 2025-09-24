La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dylan Ennis chocando la mano con sus compañeros. BCL

Directo | UCAM Murcia CB - Elan Chalon

El conjunto de Sito Alonso quiere la victoria para clasificarse en la BCL

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 19:01

20:17

Canastón de Gaudoux contra Cacok. 53-60 a 6:50 de terminar el tercer cuarto

20:16

Triple de Hill y máxima ventaja francesa hasta la bandeja de Ennis. 53-58 a 7:30 de terminar el tercer cuarto

20:15

Técnica a Tonnellier por flopping y tiro libre fallado por Nakic. Canasta luego de Ennis. 51-55 a 8:35 de terminar el tercer cuarto

20:14

Horrible salida de tercer cuarto del UCAM con seis puntos seguidos del Chalon en menos de un minuto. 49-55

19:57

DESCANSO | UCAM Murcia 47-49 Élan Chalon

19:57

Uf. El UCAM cede otro rebote ofensivo, tiene la suerte de la pérdida francesa... y comete falta en ataque Diagne. 3,8 segundos y 47-49, balón del Chalon

19:56

Jugada que castiga. El UCAM defiende bien el último ataque francés, pero cede el rebote y hace falta mientras Gaudoux anota canasta. El adicional va fuera. 47-49 a 11 segundos del descanso

19:53

Recupera Forrest un balón sin dueño y anota al contraataque su primera canasta del partido para empatar. Tiempo muerto del Chalon. 47-47 a 31 segundos del descanso

19:52

Le ceden el tiro de cinco metros a Cate y lo mete. 45-47 a 56 segundos del descanso

19:51

Puerta atrás de Darling y canasta tras asistencia. 43-47

19:51

Gran canasta de Radebaugh, muy necesaria. 43-45 a 2' del descanso

19:46

Excesiva facilidad francesa para ejecutar sus sistemas con comodidad. Triple de Choupas. Tiempo muerto de Sito. El UCAM ha bajado la actividad. 41-45 a 2:19 del descanso

19:45

Pérdida de Sant-Roos y mate de Nadolny en el otro lado. 41-42

19:44

Pick and pop entre Radebaugh y Nakic y triple del croata. 41-40 a 3:40 del descanso

19:44

Se retira Anochili-Killen por un fuerte golpe fortuito de Cate. Técnica al banquillo murciano en la protesta. Tiro libre dentro de Choupas. 38-40 a 4' del descanso

19:42

Tonnellier, pese a solo tener 22 años, le saca a Falk una falta en ataque propia de veterano. Quizás por posesión indefinida le dan tiros libres y los mete. 38-39

19:42

Tonnellier, pese a solo tener 22 años, le saca a Falk una falta en ataque propia de veterano. Quizás por posesión indefinida le dan tiros libres y los mete. 38-39

19:40

Tiros libres para Darling, que mete y falla. 38-37 a 5:08 del descanso

19:38

Gran robo en primera línea de Cacok y contraataque que finaliza él mismo. Choupas en un suspiro anota también. 38-36 a 5:40 del descanso

19:36

Tiempo muerto del Chalon. 36-34 a 6:10 del descanso

19:35

¡Triple de DeJulius! Primeros puntos de un base universitario. 36-34

19:34

Mal balance defensivo, llegada rápida del Chalon y tiros libres para Gaudoux. Mete los dos. 33-34 a 6:58 del descanso

19:34

Taponazo de Sant-Roos que lleva a un contraataque que finaliza Ennis para adelantar al UCAM. 33-32 a 7' del descanso

19:33

Tiros libres para Gaudoux que van fuera y dentro. 31-32

19:32

Muy buena canasta de Cacok aprovechando su físico. 31-31 a 8' del descanso

19:31

Importantísimo robo de Sant-Roos después de un mal ataque y triple de Nakic. 29-31

19:29

Penetración de Hill en ventaja para que haya canasta sencilla de Gaudoux. Antes fallaron triples para empatar Forrest y Nakic. 26-31

19:26

FINAL del primer cuarto | UCAM Murcia 26-29 Élan Chalon

19:26

Pérdida de Radeabugh que acaba con canasta fácil de Choupas. El primer cuarto es francés. 26-29

19:23

Uno de dos en los libres para Nakic esta vez. 26-27

19:22

Bien jugado entre Nakic y Cate para canasta del rumano. Muy rápido Nadolny. 25-27 a 2' del final del primer cuarto

19:21

Penetración exitosa de Darling. 23-25 a 2:40 de terminar el primer cuarto

19:21

Dos tiros libres para Sant-Roos. Dentro. 23-23

19:20

Tiros libres para Nadolny. Falla y mete. 21-23 a 3:05 de terminar el primer cuarto

19:18

Tiros libres para Cate. Entran. 21-22 a 3:12 de terminar el primer cuarto

19:17

Falla Sant-Roos tras su penetración por línea de fondo, pero Cate palmea para empatar. Triple de Anochili-Killen en el otro lado. 19-22 a 3:30 de terminar el primer cuarto

19:15

Tocan a Nakic y hay tres tiros libres para el croata. Todos dentro. 17-19 a 4:16 de terminar el primer cuarto

19:14

Otra del Chalon a los pocos segundos de llegar. Canasta de Darling. Mucho más cómodo el equipo francés en este inicio. Tiempo muerto de Sito. 14-19 aún a 4:31 de terminar el primer cuarto

19:12

Dos tiros libres de Darling. Van dentro y fuera. 14-17 a 4:57 de terminar el primer cuarto

19:11

Logra correr esta vez el UCAM y Raieste anota a tiempo tras una asistencia de DeJulius. 14-16 a 5' de terminar el primer cuarto

19:10

Fácil la canasta del Chalon sacando de fondo por haber querido todas. Canasta fácil de Hill. 12-16 a menos de 6' de terminar el primer cuarto

19:08

No pitan falta de Ennis en una bandeja que cae al suelo y mientras el UCAM se recompone Hill está anotando otra. 12-14 a 6:40 de terminar el primer cuarto

19:08

Dos tiros libres dentro de Cuthbertson. Van dentro. 10-12 a 7:03 de terminar el primer cuarto

19:05

Hábil 2+1 el que le saca Hill a Cacok. Va dentro el adicional. 10-10 en solo 2:21 de juego

19:05

¡Triple de Falk! 10-7 a 7:56 de terminar el primer cuarto. Personalidad del sueco

19:04

Frenazo y suspensión de Hill. 7-7

19:04

¡Triple de Raieste! 7-5 a 8:30 de terminar el primer cuarto

19:04

Fuerte mate de Mutts después del tapón de Cacok. 4-5

19:03

Dos tiros libres para Raieste. Van dentro los dos. 4-3

19:03

Mueve de maravilla el Chalon para el triple de Cuthbertson. 2-3

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una lluvia de billetes sorprende a conductores y peatones en San Javier
  2. 2

    Trece municipios de la Región de Murcia aspiran ya a albergar el centro de microchips
  3. 3 Concierto gratuito de la Orquesta Panorama en la Región de Murcia: dónde y cuándo actúan
  4. 4

    Un enfermero murciano en Gaza: «Nos llegaban niños con disparos. Nunca estás preparado para eso»
  5. 5

    El modelo «obsoleto» de oposiciones docentes, a examen en Educación
  6. 6

    El juez acuerda que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por malversación
  7. 7 Iron Maiden liderará el Rock Imperium de Cartagena con su gira de 50 aniversario
  8. 8 A prisión por tratar de matar a dos mujeres de una familia rival en Cartagena
  9. 9 La Fiscalía reabre la causa contra el exjefe de Urgencias del Reina Sofía y se querella por presunta agresión sexual a nueve sanitarias
  10. 10 Disneyland París está buscando trabajadores en España: ciudades y fechas en las que se realizarán las entrevistas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Directo | UCAM Murcia CB - Elan Chalon

Directo | UCAM Murcia CB - Elan Chalon