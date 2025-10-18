La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Raieste, jugador del UCAM Murcia.
Directo

Directo | La Laguna Tenerife - UCAM Murcia

El equipo de Sito Alonso busca mantener el pleno de victorias en el inicio de Liga ACB

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Sábado, 18 de octubre 2025, 20:05

Actualizado Hace 1 minuto

20:45

Aguanta fuerte Sant-Roos el contacto y anota una difícil canasta. 37-30 a 3' del descanso

20:45

Agujero preocupante en el rebote para captura ofensiva muy cómoda de Giedratis y anotar. 37-28 a menos de 4' del descanso

20:44

Buena penetración de Raieste para sacar dos tiros libres. Tres faltas seguidas de La Laguna. Tiros libres. Fuera y dentro. 35-28 a 4:16 del descanso

20:40

Tiros libres para Radebaugh. Uno de dos. 35-27 a 5:28 del descanso

20:38

Triplazo de Jaime Fernández con Raieste encima. 35-26 a 5:42 del descanso

20:35

Tiempo muerto ahora de Vidorreta. 32-26 a 6:30 del descanso

20:34

Gran canasta en rectificado y aro pasado de Radebaugh y, en la siguiente, fuerte penetración de Raieste, que se cambia el balón de mano para finalizar con la izquierda. 32-26 a 6:30 del descanso

20:32

Pick and roll entre Marcelinho y Guerra para la primera ventaja de dos dígitos en el partido. Segundo tiempo muerto de Sito. 32-22 a 7:12 del descanso

20:30

Otra de Marcelinho igual. La última del primer cuarto y las dos primeras del segundo. 30-22 a 8' del descanso

20:29

Dos triples que no tocan ni aro en los dos primeros ataques del UCAM Murcia en el segundo cuarto y bajo la bocina de posesión

20:29

Marcelinho mete su clásica canasta a una pierna desde media distancia y tras bloqueo directo. 28-22

20:25

FINAL del primer cuarto | La Laguna Tenerife 26-22 UCAM Murcia

20:24

Tiros libres para DeJulius en la última acción por falta muy protestada de Fitipaldo. Podía haber sido en ataque. Van dentro y fuera. 26-22

20:22

Llega la primera de Marcelinho desde media distancia. 26-21 a 28 segundos de terminar el cuarto

20:22

Gran robo de Sant-Roos en primera línea de pase y contraataque que termina con pase picado para la bandeja de Nakic. 24-21 a 50 segundos de terminar el cuarto

20:21

Baila Jaime Fernández en su bloqueo y continuación y a Sito se lo llevan los demonios. 24-19 a 1:20 de terminar el primer cuarto

20:21

De las que duelen. Triple de Jaime Fernández tras rebote ofensivo. 22-19

20:20

Gran penetración de Radebaugh que palmea dentro Cate. 19-19 a 2:15 de terminar el primer cuarto

20:19

Tiros libres para Guerra. Dentro los dos. 19-17 a 2:36 de terminar el primer cuarto

20:19

Gran pase de Sant-Roos a la puerta atrás de Radebaugh por línea de fondo. 17-17 a menos de 3' de terminar el primer cuarto

20:18

Aire con el 2+1 de Sant-Roos en segunda oportunidad. 17-15 a 3:24 de terminar el primer cuarto

20:18

Pick and roll entre Fernández y Guerra para poner por delante a La Laguna. Pierde balón el UCAM y triple de Giedraitis en contraataque. Parcial de 13-2. Tiempo muerto de Sito Alonso a : de terminar el primer cuarto. 17-12 a 3:52 de terminar el primer cuarto

20:14

Seis faltas del UCAM y tres jugadores con dos faltas: Cacok, Ennis y ahora Forrest. Tiros libres para Doornekamp. Los mete. 12-12 a 4:42 de terminar el primer cuarto

20:13

Tiros libres para Jaime Fernández. Van dentro. 10-12 a 5:10 de terminar el primer cuarto

20:12

Raieste sigue de noviazgo con el mate. Remonta la línea de fondo y se cuelga. 8-12 a 5:30 de terminar el primer cuarto

20:11

Puerta atrás de Fitipaldo. 8-10 a 5:50 de terminar el primer cuarto

20:10

Aumentan los problemas de faltas. Ahora es Ennis quien se pone en dos faltas en apenas tres minutos y pico. UCAM en bonus

20:09

Shermadini desde cerca. 6-10 tras algo más de tres minutos

20:09

¡Otra de DeJulius! Seis de los diez puntos murcianos. 4-10

20:09

Otra de DeJulius en puerta atrás y tras gran asistencia de Diagne. Responde en el otro lado Scrubb. 4-8 a 7:30 de terminar el primer cuarto

20:08

Shermadini pone los primeros puntos locales. 2-6

20:08

Segunda falta de Cacok en 1:32 de juego

20:06

Nueva recuperación y contra que termina Cacok. 0-6 tras poco más de un minuto

20:06

Recuperación y coast-to-coast muy fuerte de DeJulius. 0-4 tras un minuto de juego

20:05

Tiros libres para Cacok en la primera jugada. Van dentro. 0-2

20:04

¡Balón al aire!

Actualización disponible

