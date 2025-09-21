Desnivelar la balanza bien vale un hueco en la final por un pase para la Champions

Se va poniendo seria la cosa para el UCAM en Sámokov. Después de un primer partido sencillo en cuanto a que, a poco que pisaba ... el acelerador el equipo de Sito Alonso las ventajas aparecían, y complicado para mantener la tensión competitiva los cuarenta minutos, hoy llega otro ganar o volver a casa. Esta vez, contra un equipo que, después de siete años sin jugar la Champions League, y el año pasado caerse del concierto precisamente en las semifinales de la previa de acceso (el mismo partido que hoy), viene con ganas de superarse.

Quien está enfrente es el Juventus de Utena de Lituania, otro de esos tantos equipos de difícil reconocimiento, pero que los de mejor memoria recordarán por haber formado parte del mismo grupo que el UCAM en la primera fase de la temporada 2017-18, la del estreno de los murcianos en la Champions League. En aquel entonces, el equipo de Ibon Navarro venció el duelo de ida en Lituania (83-93), pero perdió en el Palacio en uno de los peores partidos de los universitarios aquella temporada (56-70), no evitando su clasificación como cuarto clasificado de su grupo para octavos de final, donde vencería una eliminatoria ida y vuelta ante La Laguna, más tarde otra de cuartos contra el Pinar Karsiyaka y, en la 'Final Four' de Atenas, conquistara el bronce frente al Riesen alemán después de perder una ajustada semifinal ante el anfitrión AEK.

Esa fue la última vez que el Juventus participara en la competición a la que hoy, al igual que el UCAM, aspira a regresar. Precisamente el año pasado jugó el torneo de previa, pero, después de ganar en cuartos de final al Spartak de Subotica serbio (84-87), perdió en la semifinal frente al Sassari italiano (77-73).

Un equipo con más empaque

Si tuviéramos que atenernos únicamente a lo visto el primer día, los lituanos parecen llegar más preparados esta vez. Como el UCAM, alcanzaron las tres cifras en su cómoda victoria ante el Karhu (89-103), exhibiendo un gran poder anotador cuando en el segundo cuarto anotaron 31 puntos para marcharse por delante al descanso (44-50) y, en la segunda parte, se fueron a 53 con un ritmo imposible de seguir para los finlandeses.

El Juventus lleva sin jugar la Champions desde que se midió al UCAM y el año pasado cayó en las semifinales de la previa

El hombre de mayor recorrido lo tienen en el banquillo en la figura de Kestutis Kemzura, quien fuera seleccionador absoluto de Lituania entre 2009 y 2012, una época en la que obtuvo la medalla de bronce en la Copa del Mundo de 2010 y en la que recibió la confianza para dirigir al equipo nacional de un país en el que el baloncesto es religión en el Eurobasket de 2011, del cual Lituania era organizador. Además, también ha sido seleccionador de Letonia y Austria y tiene experiencia en los banquillos de Euroliga, pues dirigió al Olympiacos en la temporada 2019-20.

A sus órdenes, una plantilla con pólvora en el exterior. El nacional Evaldas Saulys fue de lo más destacado en cuartos con 19 puntos, llegando doce de ellos desde el tiro libre sin fallo, y los americanos Malik Johnson y Devon Daniels forman un peligroso combo. Johnson es de lo jugadores más menudos (1,78 metros), pero más rápidos de esta previa, y Daniels es uno de tantos estadounidenses con una carrera incipiente en Europa y cuyo talento le permite ser diferencial dado el día oportuno.

La mala noticia para el UCAM es que Kaiser Gates sufrió una nueva lesión en la rodilla en un entrenamiento y, por tanto, es baja para el partido de hoy y para el del miércoles, si el UCAM pasa.

Tumba gana a Caupain

En Sámokov se juegan el resto de torneos de previa y, ayer, en las semifinales del 2 (el del UCAM es el 3), se midieron dos exuniversitarios. La suerte fue para el Amberes de Kevin Tumba, que venció (81-78) al Reggiana de Troy Caupain, que falló el triple del empate en el último segundo.