La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Kloof, muy arriba en el UCAM-Juventus de 2018. V. Vicéns/ AGM
Baloncesto

Desnivelar la balanza bien vale un hueco en la final por un pase para la Champions

El UCAM y el Juventus de Utena lituano, su rival de hoy en la semifinal de la previa, ya se vieron las caras en la 2017-18, con un triunfo para cada uno

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Domingo, 21 de septiembre 2025, 23:27

Se va poniendo seria la cosa para el UCAM en Sámokov. Después de un primer partido sencillo en cuanto a que, a poco que pisaba ... el acelerador el equipo de Sito Alonso las ventajas aparecían, y complicado para mantener la tensión competitiva los cuarenta minutos, hoy llega otro ganar o volver a casa. Esta vez, contra un equipo que, después de siete años sin jugar la Champions League, y el año pasado caerse del concierto precisamente en las semifinales de la previa de acceso (el mismo partido que hoy), viene con ganas de superarse.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  2. 2 Fallece una mujer de 71 años al salirse su coche de la carretera en Cartagena
  3. 3 Aviso amarillo por tormentas para este domingo en varias zonas de la Región de Murcia
  4. 4 Una tormenta deja lluvia y granizo en la Región de Murcia y más de 15 litros en una hora en Alguazas
  5. 5 Encuentran muerta a la perra de la joven de 27 años que falleció atropellada en La Aparecida, en Cartagena
  6. 6

    Afectados por accidentes de tráfico en la Región de Murcia llaman a la prudencia: «La gente no valora lo que puede perder»
  7. 7

    La Arrixaca acelera para iniciar este año una novedosa inmunoterapia contra el alzhéimer
  8. 8 El restaurante Frases de Murcia, con estrella Michelin, ya está abierto en su nueva ubicación
  9. 9 El primer premio de la Lotería Nacional cae en Murcia
  10. 10

    Los residentes del centro de Murcia se quejan por los problemas para aparcar con la nueva ORA

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Desnivelar la balanza bien vale un hueco en la final por un pase para la Champions

Desnivelar la balanza bien vale un hueco en la final por un pase para la Champions