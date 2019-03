Antelo: «Dejo el club de mi vida porque no puedo más» El ala-pívot José Ángel Antelo. / Martínez Bueso El ala-pivot se retira del baloncesto y apunta a las listas de Vox FERNANDO PERALS Murcia Miércoles, 27 marzo 2019, 11:47

El ala-pívot José Ángel Antelo deja el UCAM Murcia CB. El jugador gallego, que llegó a la disciplina universitaria en 2012, dice adiós al conjunto murciano tras dos lesiones seguidas en el tendón de aquiles que le han mantenido fuera de las pistas desde el verano de 2017 intermitentemente. «Lo he intentado pero no puedo más. Es una lesión grave y con la infección se complicó todo mucho. Cuando me desperté de la última operación me di cuenta de que era el final».

Antelo, que ha sido reclamado por el partido político Vox para ingresar en sus listas de cara a las próximas elecciones municipales, no se ha desmarcado de esta posibilidad: «Voy a seguir ligado al deporte. Voy a trabajar principalmente en la universidad. Estoy valorando todas las opciones que me están llegando. Ya veremos en unos días».

El gallego podría hacer oficial esta semana que se suma a las listas de Vox.