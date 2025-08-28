La «ambición», clave para un Toni Nakic que quiere «crecer» en el UCAM El croata llega para «abrir el campo y ayudar en todos los aspectos del juego» después de tres años a buen nivel en el Breogán

Emilio Sánchez-Bolea Jueves, 28 de agosto 2025, 23:41 Comenta Compartir

Cuando el UCAM se encontró por sorpresa con la salida de Nemanja Radovic, un complicado mercado de fichajes exigía reacción inmediata. Y la oportunidad solo está ahí para quienes no desactivan el nivel de alerta. Al tiempo que en Murcia llegaba el 'shock', en la otra punta del país, en Lugo, un Toni Nakic (Sibenik, 26 años) que llevaba tres temporadas vistiendo el celeste del Breogán necesitaba un cambio. Precisamente por haber estado «muy cómodo» en esos tres años.

Dos llamadas, primero la de Alejandro Gómez, y después de la de Nemanja Radovic, en su penúltimo servicio al UCAM como agente de jugadores, hicieron ver a este internacional croata criado en las mismas calles en que creció Drazen Petrovic, que Murcia era el lugar ideal para mantener viva la llama «para crecer y mejorar» en su carrera.

Coincidiendo con sus últimos días de vacaciones antes de viajar a Taiwán, Nakic estuvo acompañado en su presentación por su predecesor en el ala-pívot, Nemanja Radovic. Del montenegrino el jugador croata destacó que le transmitió que «el club es una gran familia y que me voy a sentir muy bien en la ciudad y en el equipo».

Una llamada, esta, a la que el propio jugador saliente ya restó mérito en una reciente entrevista con LA VERDAD en la que señalaba que «Nakic ya estaba convencido de venir», pues «Alejandro Gómez sabe cómo transmitir la pasión por su trabajo»,

Tirador de dulce

Su capacidad para «abrir el campo» es su cualidad más valorable para el colectivo del equipo, pero, por el momento, Sito Alonso solo le está pidiendo «entrenar duro y luchar», no escondiendo que «en defensa es, seguramente, donde más puedo mejorar».

Nakic le hará la competencia a Gates en el puesto de '4', uno que promete puntería en el UCAM Murcia. Este último año, el croata promedió un 46,3% de acierto en triples, el octavo mejor de la Liga Endesa.

El 10 de septiembre, fecha definitiva para la presentación del 40º aniversario Todo listo para la esperada presentación de la campaña de abonados del 40 aniversario del UCAM. Ayer, con un divertido vídeo de Dylan Ennis, el club murciano anunció que la fecha final de este pistoletazo de salida a una temporada llena de guiños al pasado será el 10 de septiembre, dos días antes de su cuadrangular amistoso en Francia, en la sala Mamba, a la espalda del Palacio de los Deportes. Contará con la asistencia de la plantilla universitaria, se visionará por primera vez el 'spot' de la campaña de abonados y el evento estará regado de juegos, regalos y actividades para todas las edades. Además, empezará la venta de productos exlusivos de esta cuatrigésima temporada.

Temas

UCAM CB Murcia