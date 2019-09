Dusan Sakota: «He acertado, soy feliz en Murcia» Dusan Sakota, el lunes, jugando al billar en un local de Murcia. / guillermo carrión / agm «Los recuerdos que tengo de la semifinal de la Champions de 2018 contra el UCAM contaron en mi decisión de venir» EMILIO SÁNCHEZ BOLEA MURCIA Viernes, 27 septiembre 2019, 04:01

Dusan Sakota (Belgrado, 1986) ha sido el fichaje del verano del UCAM, que pareció cerrar la plantilla con su pedigrí ganador -trece títulos-, pero la guinda terminó por ser su compañero en el AEK Giannoulis Larentzakis, quienes «se ayudarán mutuamente». Sakota llega a Murcia tras una vida de película. Pasó de ser una gran promesa a correr peligro de muerte cuando en 2010 un golpe le provocó un desgarro intestinal y un mal diagnóstico le causó una septicemia que lo tuvo dos días en coma. Aquel suceso, cuya fecha tiene tatuada «para tener siempre presente qué es lo verdaderamente importante», le reordenó las prioridades en su vida y sirvió de previa a los mejores años de una carrera que le ha traído a Murcia.

-Sus primeras impresiones en su nuevo club estarán siendo buenas, porque desde hace bien poco hay otro griego en el equipo.

-Lo primero de todo, estoy muy contento por cómo hemos trabajado esta pretemporada. Creo que el equipo técnico ha logrado todo lo que quería. Estamos bien preparados para empezar una muy difícil temporada, en la que garantizo que siempre daremos lo mejor de nosotros. Sobre el griego del equipo, estoy muy feliz por dos motivos: es un amigo que ha sido mi compañero en el AEK durante tres temporadas en las que hemos compartido muchas cosas, y también porque estoy convencido de que va a ayudar al UCAM con su calidad como jugador. En cuanto me enteré de que el club estaba interesado en Larek [Giannoulis Larentzakis] expresé mi honesta opinión. Dije que ambas partes se van a beneficiar.

Cinco frases La Liga Endesa «Va a ser una temporada muy difícil, pero siempre daremos todo lo que tenemos» Larentzakis «Cuando me enteré de que podía venir le dije a él y al club que ambos saldrían beneficiados» Su salida del AEK «Cuando llevas muchos años en un equipo, eres su capitán, y es donde te formaste, no hay final más romántico que retirarte allí» Al borde de la muerte «Nueve años después lo sigo recordando como si fuera ayer, es algo que te cambia la vida» Un nuevo Sakota «Elevé mi nivel en la segunda parte de mi carrera por el susto que me llevé, antes no veía el baloncesto como un juego»

-Es consciente de que su salida del AEK resultó una sorpresa, probablemente usted mismo pensó en algún momento que se retiraría allí. ¿Qué pasó?

-Cuando pasas muchos años en un equipo, eres su capitán, y además ese equipo es en el que empezaste tu carrera, retirarte allí es algo que se te pasa por la cabeza porque no hay final más romántico. Sin embargo, la carrera de un deportista depende de millones de factores que hacen impredecible el mañana. No me gustaría entrar en detalles, pero lo feliz que estoy el mes y medio que llevo aquí me dice que acerté.

-Parece que UCAM y AEK hicieron buenos contactos en la 'Final Four' de Atenas. ¿Cuándo le mostraron interés por primera vez?

-En cuanto salí al mercado el UCAM fue de los primeros clubes en mostrar un verdadero interés y una creencia de que sería útil para su equipo. Y los recuerdos que tenía de la 'Final Four' tuvieron un peso importante en la decisión: se trata de un equipo duro y organizado del que todo el mundo hablaba muy bien en España.

-Antes de aquello ya ganó dos Euroligas con el Panathinaikos. ¿Por qué cree que a nivel individual no triunfó?

-Fue seguramente una cuestión del momento en que llegué. Aquella plantilla la seguiremos mirando dentro de muchos años como una de las mejores que ha habido en Europa, y era prácticamente imposible que alguien tan joven como yo se hiciera hueco.

-De allí salió a Pésaro y sufrió aquel episodio que pudo costarle la vida.

-Me la cambió. Han pasado nueve años y lo sigo recordando como si fuera ayer. Eso de que lo que no te mata te hace más fuerte suena a cliché, pero es verdad. Había unas posibilidades muy altas de que no saliera vivo de aquello, pero hoy puedo contarlo. Y lo haré siempre dándole las gracias a los doctores, enfermeras y todas aquellas personas que me acompañaron en los 49 días que estuve hospitalizado. Se entregaron en cuerpo y alma por mí, y es a ellos a quienes debo todo lo bueno que he vivido desde entonces.

-Ricky Rubio está ahora en la mejor fase de su carrera y habla del día en que murió su madre como el momento en el que cambiaron sus prioridades, algo que le ayudó a jugar mejor.

-Es muy emocionante oír hablar así a Ricky Rubio, es un ejemplo para todos y no podría estar más en lo cierto. Somos profesionales y debemos tomarnos muy seriamente el baloncesto, pero siempre tenemos que encontrar un equilibrio vital. Yo elevé el nivel en mi carrera gracias a aquello por lo que pasé, porque puso en orden mis prioridades.

Antes de eso, pensaba en el baloncesto a todas horas, y cuando te obsesionas demasiado acaba por ser perjudicial. No es el fin del mundo si pierdes un partido. Tienes que tener claras tus prioridades como persona. Se trata de tu vida y de ser feliz. Marc Gasol es otro ejemplo poniendo la vida antes del deporte, como cuando el año pasado estuvo rescatando personas de morir ahogadas en el mar en sus vacaciones.

-¿Siente que el baloncesto se olvidó de usted?

-Provengo de una familia en la que el baloncesto lo ha sido todo desde que nací. Mi padre es un gran entrenador a quien en mi familia seguimos cuando la vida nos llevó a Grecia, siendo yo un niño, y desde muy pronto entendimos que esto es un trabajo que te puede llevar de un lado a otro por tu rendimiento. Así pues, no veía el baloncesto como un juego, como una diversión. Cuando esto pasó, sentí como si me sacaran de la burbuja en que vivía y pudiera ver una imagen más completa de lo que es la vida. Tenía solo 24 años, pero me di cuenta de que el baloncesto no lo es todo, de que hay toda una vida ahí fuera. Eso me ayudó muchísimo porque es absolutamente cierto que el baloncesto se olvidó de mí, como lo hace del 99% de los jugadores, porque es un mundo que nunca se detiene.