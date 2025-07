Swiatek conquista Wimbledon con un doble rosco

Enric Gardiner Madrid Sábado, 12 de julio 2025, 19:15 | Actualizado 19:39h. Comenta Compartir

La polaca Iga Swiatek produjo una de las finales más desbalanceadas de la historia. En 57 minutos se llevó por delante a la novata Amanda Anisimova con un doble 'rosco' (6-0 y 6-0) y se proclamó campeona de Wimbledon por primera vez en su carrera.

Swiatek, la primera polaca en la historia en ganar en el All England Club, sumó su sexto Grand Slam ante una Anisimova rendida a sus nervios y que nunca pudo hacer partido. Derrotada por la presión y sin poder ganar ni siquiera un juego, Anisimova se derrumbó con 28 errores no forzados, sin tener ni una bola de rotura y bordeando las lágrimas en los juegos finales.

Cuando llegó la ceremonia de premios y tras encajar una derrota que no se veía en Wimbledon desde 1911 -Dorothea Douglas ganó 6-0 y 6-0 a Dora Boothby- y en los Grand Slams desde 1988, cuando Steffi Graf batió a Natasha Zvereva en 34 minutos, Anisimova no pudo más y, mientras recordaba los esfuerzos de su madre para sacarla adelante, rompió a llorar.

«Gracias a todos los que me han apoyado desde que jugué mi primer partido aquí. Me habéis ayudado mucho. Han sido dos semanas muy buenas, aunque me he quedado sin gasolina en el tanque hoy. Me encantaría haber jugado un partido mejor», declaró la estadounidense, que disputaba su primera final de Grand Slam a sus 23 años y tras haberse pasado buena parte de 2023 de baja por un problema de salud mental.

Como contraste a la tristeza de la estadounidense estaba una radiante Swiatek, que por fin había colmado las expectativas de traspasar su dominio en la tierra batida, donde ha ganado cuatro Roland Garros, a la hierba, su hasta este sábado peor superficie.

«Pensar en ganar Wimbledon era algo muy lejano. Algo irreal», alegó la polaca, que se convierte en la tercera en la historia, junto a Margaret Court y Monica Seles, en ganar las seis primeras finales de Grand Slam que ha disputado.

