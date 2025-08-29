Munar, a un paso de los octavos de final El mallorquín firma su mejor participación en el US Open y puede meterse por primera vez en octavos de un Grande

Enric Gardiner Viernes, 29 de agosto 2025, 11:00

Oportunidad única para Jaume Munar en Nueva York. El balear venció a Gabriel Diallo con comodidad (7-5, 6-3 y 7-5) y firma la mejor participación de su carrera en el US Open y a un paso de enfrentarse a Jannik Sinner en los octavos de final del torneo.

Munar, en sus once años en el circuito, nunca ha estado en los octavos de final de un Grand Slam y ahora está a una victoria ante Zizou Bergs de conseguirlo. La victoria ante Diallo, número 35 del mundo, campeón este año en 's-Hertogenbosch y que ya venció a Munar en Mallorca es de mucho mérito y le permite estar en tercera ronda de un Grand Slam por segunda vez en su vida. La primera fue hace apenas dos meses en Wimbledon.

Munar ha dado un paso adelante este año, con un tenis más agresivo -así estuvo cerca de ganar a Carlos Alcaraz en Queen's- y está recogiendo los frutos. Si gana al belga Bergs, número 48 del mundo, podría enfrentarse en octavos al vigente campeón, Jannik Sinner, siempre que el italiano venza a Denis Shapovalov este sábado.

Bergs se benefició de la retirada de Jack Draper, que no se presentó al partido de segunda ronda por una lesión en el brazo. El británico era el quinto cabeza de serie del torneo y su baja ha abierto esta parte del cuadro, permitiendo a Munar y Bergs asomarse por primera vez a unos octavos.

Para Munar, con este resultado ya se asegura el mejor ránking de su carrera deportiva. Ocurra lo que ocurra en lo que resta de torneo, el balear se meterá entre los 40 mejores del mundo. Su mejor clasificación hasta la fecha es el puesto 44. Si gana a Bergs será el 37 de la ATP cuando termine el US Open.

Munar es el único español en el cuadro masculino junto a Carlos Alcaraz, mientras que en el femenino resiste Cristina Bucsa, que jugará este viernes contra la belga Elise Mertens.

La jornada del jueves también dejó la eliminación de Stefanos Tsitsipas ante el alemán Daniel Altmaier en cinco mangas (7-6 (5), 1-6, 4-6, 6-3 y 7-5), y los pases de Alexander Zverev, ante Jacob Fearnley (6-4, 6-4 y 6-4), y Alex de Miñaur, ante Shintaro Mochizuki (6-2, 6-4 y 6-2).