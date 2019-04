Nico Almagro: «Espero no haberos defraudado»

Nicolás Almagro dice adiós al tenis. Como adelantó 'La Verdad' el domingo, el murciano anunció ayer su retirada profesional en una rueda de prensa multitudinaria que tuvo lugar en el Murcia Club de Tenis. Almagro estuvo acompañado por personalidades de todo tipo de ámbitos, como el alcalde de Murcia, José Ballesta; la consejera de Educación Juventud y Deporte, Adela Martínez-Cachá; o el exentrenador de la selección española de fútbol José Antonio Camacho, entre muchos otros.

El tenista murciano se despide en la ciudad que lo vio nacer, crecer y formarse como uno de los tenistas más importantes de la historia de este país. Durante esta semana disputará el ATP Challenger Murcia Open en el Club de Tenis de la capital de la Región, en el que dará sus últimos derechazos y coincidirá con jóvenes estrellas de este deporte, como Carlos Alcaraz. Almagro, caracterizado por su garra y su carácter inconformista dentro de la pista, que tantas veces le ha jugado malas pasadas, cierra la puerta del tenis profesional ante su público tras 16 años al máximo nivel. «Mi despedida tenía que ser en mi ciudad y en un torneo ilusionante, ya que es el último y se celebra en Murcia. Lo dejo porque en los últimos años no he podido hacer lo que de verdad quería, que era jugar y disfrutar de este deporte. He hecho realidad todos mis sueños. Lo dejo y quiero hacerlo aquí, ante mi gente y todos mis amigos».

Almagro repasó su trayectoria que, sin duda, lo coloca como el mejor tenista murciano de la historia. Con trece títulos ATP bajo el brazo, en 2011 alcanzó su mejor posición en el ranking mundial, situándose entre los diez mejores, concretamente en novena posición. «He intentado dejar el nombre de mi Región en lo más alto y pasear mi murcianía por todos los rincones del planeta con mucho orgullo. Estoy feliz de haber sido protagonista de una época histórica del deporte, con unos rivales que me han hecho más grande y que están en los anales de la historia. Mi carrera ha sido un bonito sueño que he podido disfrutar y convertir en realidad».

Una carrera en seis momentos 2006 Primer título ATP Nicolás Almagro celebra su victoria al término de la final del Abierto de Tenis de la Comunidad Valenciana disputada frente al francés Gilles Simon, al que venció por 6-2 y 6-3, consiguiendo su primer título ATP. El murciano repitió triunfo en 2007 ante Potito Starace (4-6, 6-2 y 6-1). 2012 Diploma olímpico El tenista murciano tuvo una destaca participación en los Juegos Olímpicos de Londres. Cayó en los cuartos de final ante Andy Murray (6-4 y 6-1). Nico, que desplegó su mejor tenis en el torneo, se vio algo mermado ante el británico por unas molestias en su hombro derecho. 2013 Finalista del Godó Nico disputó la final del Trofeo Godó ante el mallorquín Rafa Nadal, quien se impuso por 6-4 y 6-3 en una hora y treinta y dos minutos. El murciano había destrozado en las semifinales al alemán Philipp Kohlschreiber, por un contundente 6-2 y 6-1, en 51 minutos de juego. 2016 Último título ATP Levantó el trofeo del Abierto de Estoril al vencer en la final al asturiano Pablo Carreño en tres sets (7-6(6), 6-7(5) y 3-6), en dos horas y 46 minutos de juego. El murciano se había deshecho con autoridad en semifinales del jugador australiano Nick Kyrgios por 6-3 y 7-5. 2017 Lesión en Roland Garros Nicolás Almagro, que tuvo que retirarse dos semanas antes de la segunda ronda del TMS de Roma por una lesión en su rodilla izquierda, abandonó también en la segunda ronda de Roland Garros ante Del Potro por la misma dolencia y con lágrimas en los ojos. 2018 Nacional por equipos Pese a llegar de un año marcado por las lesiones, fue clave en el histórico triunfo del equipo del Murcia Club de Tenis en la final ante el CT Barcinos de Barcelona en el Campeonato de España por equipos. Destacaron su esfuerzo, motivación, ilusión y ganas de victoria.

Horas para su familia

El tenista comienza una nueva etapa en la que su familia se sitúa como eje principal. Quiere disfrutar de su mujer, Rafi, y de su hijo, Nico, que son «la razón de mi vida». Además de pasar tiempo con sus dos pilares, su vida seguirá ligada al tenis y ya tiene una nueva labor: «Voy a ser el director de la Academia de Tenis de La Manga Club. Tengo que agradecer a esta institución la oportunidad de hacerme responsable de un sitio con repercusión internacional. Son unas instalaciones increíbles, otro sitio soñado de la Región, y solo espero poder aportar mi granito de arena para poner el nombre de La Manga Club donde se merece». Almagro se encargará de la gestión y organización de las academias diarias del Centro de Tenis de Cartagena.

El deportista murciano destacó los nombres de quienes le han llevado en volandas durante su carrera. Almagro contó con cuatro entrenadores, a cual de ellos más especial. El primero fue Antonio González Palencia, el más especial y el que educó al tenista. «Antonio me hizo arrancar y amar este deporte. Dedicó su vida y su tiempo para que yo pudiera conseguir unos objetivos sin saber si estos iban a llegar o no. Gracias por toda tu dedicación y tu forma de cuidarme cuando era prácticamente un enano». El segundo, José Perlas, fue el que le empujó hacia el top 10 de la ATP en 2011, con el que logró sus mejores registros como profesional y el mayor número de títulos. «Llegó en una etapa de mi vida en la que yo tenía que dar un salto. Me hizo creer en que con trabajo podía llegar a cumplir mis objetivos, y llegué a ser el número nueve del mundo. En la época más bonita que pude vivir, me di cuenta de que con sacrificio podía competir contra cualquiera».

Tras Perlas, fue el turno de Juan Carlos Ferrero y, por último, del argentino Mariano Monachesi. Del primero aprendió «como buen número 1 del mundo, tanto dentro como fuera de la pista». Al segundo se lo trajo a Murcia, ya que Almagro comenzó a formar una familia y quería separarse de ella lo mínimo posible. «Llegó en un momento complicado pero me dio tiempo a saborear con él mi último torneo ATP. Estuvo a mi lado en los momentos profesionales más difíciles pero en los más bonitos a nivel personal. Lamento que las lesiones no nos hayan dejado cumplir todo lo que hablamos. Las puertas de Murcia y de mi casa siempre estarán abiertas para él».

Su peor pesadilla

El murciano tuvo su peor pesadilla con las lesiones. Sobre todo en las de rodilla, que fueron las últimas en llegar y en dejar más mermado al tenista. Pero tuvo, como él mismo llama, un «ángel de la guarda» en estos duros momentos que, posteriormente, le han hecho retirarse de las pistas. Se trata del doctor Paco Martínez, que llevó a cabo el trabajo oscuro que el aficionado no ve pero que es igual o más importante que el que se realiza al otro lado de la red. «Gracias a él, ha habido Nico para un rato más. Eso no lo olvidaré nunca. Conoció mi cuerpo desde muy pequeño. Las decisiones que tomó en todas mis lesiones siempre fueron acertadas. Para mí es el mejor médico del mundo, y más que una persona es un gran amigo».

El tenista rechaza quedarse con un momento de toda su carrera profesional. Es consciente de que tanto a nivel individual como con la selección española en Juegos Olímpicos o en Copa Davis, ha saboreado lo más bonito del deporte del revés o el 'drive'. «Si me tuviera que quedar con algo, me quedaría con el día a día. Todo el camino para llegar a donde he llegado he intentado disfrutarlo. Sé que mucha gente me decía que podía dar más, pero era mi forma de vivir mi carrera, de vivir mi vida. Me quedo con el aprendizaje diario, con la satisfacción de haberlo dado todo en la pista. El tenis me lo ha dado todo».

Almagro, visiblemente emocionado, se despidió en una sala de prensa repleta de familiares, amigos y otras personalidades que no quisieron perderse el adiós de uno de los deportistas más prestigiosos de la Región de Murcia. El tenista dejará la raqueta cuando finalice su participación en el torneo que se celebra esta semana. Se marcha un hombre agradecido por el apoyo recibido y con la esperanza de haber hecho disfrutar al mayor número de seguidores posible. «No a todo el mundo podré haberle gustado. A los que no, les pido perdón, y les agradezco todo lo que han hecho para hacerme mejorar como tenista y como persona. Cambiaría algunas cosas pero viví mi carrera de la manera más intensa posible y de la forma en la que creía que podía llegar a lo máximo. Espero y deseo no haberos defraudado. Toca mirar hacia adelante, a un nuevo Nicolás Almagro que espera contar con todos vosotros».