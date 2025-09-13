La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jaume Munar ante el danés Elmer Moeller. Efe
Copa Davis

Munar deja a España al borde del abismo

El balear cae contra Moller y España necesita un pleno este domingo para no quedarse fuera de la Copa Davis

Enric Gardiner

Sábado, 13 de septiembre 2025, 18:00

Drama en Marbella. España está a una derrota de quedarse fuera de las Finales de la Copa Davis. Tras la derrota de Pablo Carreño contra Holger Rune, Jaume Munar, pese a ganar el primer set, no pudo enderezar la jornada y cayó contra Elmer Moller (2-6, 6-1 y 6-4) para dejar a los de David Ferrer al borde del precipicio.

El balear, que comenzó impecable remontando un 0-2 en contra y ganando seis juegos consecutivos, se deshizo en el segundo parcial, donde encajó un duro 1-6 en 40 minutos, y cedió el partido en un aguerrido tercer set.

Munar mostró mucha garra, recuperando dos 'breaks' en contra, pero con el definitivo, en el 4-4, donde tuvo una oportunidad para ponerse él 5-4, se le escapó el encuentro. El joven danés de 22 años, número 113 del mundo, no titubeó para sellar otro triunfo importantísimo en Copa Davis. Él y no Rune fue el héroe contra Serbia en febrero y aquí le ha robado a España uno de los puntos fundamentales si quería estar en Bolonia en noviembre.

Este domingo, Dinamarca tendrá tres bolas de partido. La primera con el dobles y dos después con el individuales donde volverán a la cancha Rune y Moller.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un operario en Lorca en el segundo atropello mortal por un conductor bebido esta semana en la Región
  2. 2 Viernes negro para el tráfico en Murcia con accidentes que complican la circulación en las autovías A-30 y A-7
  3. 3 Dos restaurantes de la Región de Murcia, entre los 41 nominados a los TheFork Awards
  4. 4

    El SMS estudia reconvertir la galería comercial de La Arrixaca, en Murcia, para uso sanitario
  5. 5 Fallece un operario en Lorca en el segundo atropello mortal por un conductor bebido esta semana en la Región
  6. 6 Tu ropa huele mal al sacarla de la lavadora: estos son los errores más comunes y cómo solucionarlos
  7. 7 Una doctora murciana alerta del peligro de usar este tipo de canela tan habitual: «Nos estamos intoxicando»
  8. 8

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  9. 9

    Los jabalíes que están entrando en los barrios al oeste de Cartagena serán capturados y abatidos
  10. 10 Arde Bogotá agota entradas en Lisboa y Oporto y cierra su gira española con Miguel Ríos en Sevilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Munar deja a España al borde del abismo

Munar deja a España al borde del abismo