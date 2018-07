TENIS Alcaraz: «Mi única motivación es superarme a mí mismo» Carlos Alcaraz, ayer, en El Palmar. / vicente vicens / agm El joven jugador murciano, una de las grandes promesas de España, llega a casa tras ganar el Europeo sub 16 en Moscú FERNANDO PERALS MURCIA Miércoles, 25 julio 2018, 01:16

Carlos Alcaraz Garfia (5 de mayo de 2003, El Palmar) se ha convertido en uno de los deportistas más prometedores del deporte de la Región tras una carrera meteórica, coronada con el Europeo sub 16 logrado el lunes en Moscú. Alcaraz confesí ayer lo que supone ser el mejor de Europa: «Es una gran alegría. Esta victoria me sirve de motivación para continuar trabajando por los siguientes objetivos». El joven tenista reconoce que ha demostrado «un gran nivel».

El murciano lleva una temporada brillante. En los últimos meses ha cosechado logros importantes y él mismo reconoce que está siendo un año increíble: «Mejor imposible. No podría pedir más a esta temporada. He ido superándome a mí mismo y he continuado mejorando mi juego. Quiero que siga así». Cada temporada es mejor que la anterior y el propio tenista ha desvelado cuál es el secreto de este crecimiento: «Creo que muchos tenistas a esta edad se equivocan cuando entrenan demasiados días y tantas horas. Hay que realizar menos entrenamientos, pero de mayor calidad».

El de El Palmar habló ayer su estilo y de las situaciones de juego en las que mejor se encuentra: «Me siento muy cómodo cuando estoy atacando dentro de la pista con mi derecha. Estoy trabajando mi revés y la intensidad, porque quiero mantenerla desde el principio hasta el final de los partidos».

«Me llevo los libros a los torneos; en Murcia, a veces, me paso las noches estudiando»

En su preparación, el joven complementa el aspecto físico y el técnico para no descuidar ninguna de las dos partes. «Nosotros realizamos una pretemporada física de dos meses al principio. Luego, durante el año, hacemos más entrenamientos de tenis que físicos».

Alcaraz tiene 15 años y la exigencia deportiva le complica a la hora de estudiar, pero saca los cursos con el trabajo duro que le caracteriza: «Es complicado llevar la dos cosas. Me gustaría agradecerle al Instituto Marqués de los Vélez la ayuda que me da. Me llevo los libros a los torneos; en Murcia, a veces, paso muchas noches estudiando».

Cae Almagro en Gstaad

El murciano Nicolás Almagro no logró superar al suizo Marc-Andrea Huesler en primera ronda del torneo de Gstaad (Suiza). Almagro cayó por 7-6(8), 3-6 y 6(4)-7.