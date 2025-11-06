Alcaraz, frente a Djokovic, Fritz y De Miñaur en las Finales ATP

Enric Gardiner Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:12 Comenta Compartir

Carlos Alcaraz se enfrentará a Novak Djokovic, Taylor Fritz y Alex de Miñaur en la fase de grupos de las Finales ATP de Turín que comienzan este domingo.

El murciano ha quedado encuadrado en el Grupo Jimmy Connors, mientras que en el Bjorn Borg han caído Jannik Sinner, Alexander Zverev, Ben Shelton y Felix Auger-Aliassime o Lorenzo Musetti, a la espera de que los resultados de esta semana en Metz confirmen cuál de los dos se clasifica.

Alcaraz se entrena desde este miércoles bajo el techo del pabellón turinés, donde nunca ha conquistado el título. En 2022 se tuvo que dar de baja por lesión, en 2023 le frenó un imparable Djokovic en semifinales y en 2024 no pudo superar la fase de grupos.

Este año, sin embargo, llega más descansado físicamente tras una buena gestión del calendario tras el triunfo en el US Open. No jugó la eliminatoria de Copa Davis contra Dinamarca, conquistó Tokio, declinó participar en Basilea o Viena y en París solo disputó un partido, al perder en segunda ronda contra Cameron Norrie.

Ha podido tomarse un merecido descanso tras un 2025 de vértigo en el que ha ganado dos Grand Slams, tres Masters 1000 y tres títulos más. Las Finales ATP son uno de los pocos grandes trofeos que faltan en el palmarés del murciano, junto a la Copa Davis y los Masters 1000 de Montreal, Shanghái y París. Curiosamente todos estos torneos se disputan en la segunda parte del año.

En Turín, a Alcaraz se le presenta la oportunidad de igualar el cara a cara contra Djokovic, que le domina por 5-4 y que le ha vencido en dos de sus últimos tres enfrentamientos, en la final olímpica de París y en los cuartos de final de Australia de este año. Alcaraz se vengó en la semifinal del US Open.

El serbio, que esta semana compite en Atenas, su nueva casa, aún no ha confirmado su presencia en el torneo de final de año y lo dejó en el airea a expensas de lo que ocurra en Grecia.

Además, Alcaraz se enfrentará a Taylor Fritz, al que ha ganado en cuatro ocasiones -la más reciente la victoria en la final de Tokio- y solo ha perdido en la exhibición de la Laver Cup, y a Alex de Miñaur, al que ha vencido en los cuatro partidos que se han visto las caras y en tres superficies diferentes.

En el otro grupo estará Jannik Sinner, vigente campeón del torneo y que llega enfrascado en una racha de 26 triunfos consecutivos en cemento 'indoor', Alexander Zverev, dos veces vencedor del torneo, Ben Shelton, que debuta en esa edición, y Auger-Aliassime o Lorenzo Musetti, en función de lo que ocurra esta semana en Atenas. Si el italiano gana el título, conseguirá la última plaza.

Alcaraz aparecerá en el torneo como número dos del mundo, pero recuperará la corona si gana tres partidos, ya sea ganando los tres encuentros de la fase de grupos o ganando dos y triunfando en las semifinales. De ese modo, el murciano se aseguraría acabar el año como el mejor de la clasificación por delante de un Sinner que necesita revalidar el título invicto como el año pasado, cuando no cedió ni un set.

Por su parte, en el torneo de dobles Marcel Granollers y Horacio Zeballos, que aparecen aquí como la segunda mejor pareja del año, se enfrentarán en su grupo a Julian Cash y Lloyd Glasspool, Tim Puetz y Kevin Krawietz y Simone Bolelli y Andrea Vavassori.

El español y el argentino buscan cerrar un 2025 de oro en el que han conquistado sus dos primeros Grand Slams en Roland Garros y el US Open, además de haberse apuntado el Masters 1000 de Madrid y los torneos de Basilea y Bucarest.