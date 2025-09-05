La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Marcel (d.) celebra un gol en el último amistoso de pretemporada junto a Gadeia, Ligeiro y Rafa. ELPOZO
Fútbol sala

La revolución de ElPozo ante su primera batalla liguera

El cuadro murciano debuta en el Palacio de los Deportes contra el Córdoba con un plantel renovado que quiere devolver la ilusión

Antonio Zomeño

Viernes, 5 de septiembre 2025, 18:52

Atrás quedan las pruebas; comienza la hora de la verdad. Este sábado (20.00 horas) el fútbol sala regresa al Palacio de los Deportes de ... Murcia con el duelo que medirá a ElPozo contra el Córdoba Futsal. El cuadro murciano arranca el campeonato liguero con una plantilla renovada que ambiciona dejar atrás un año decepcionante, lleno de altibajos, marcado por la peor racha de la historia del club, pero donde los brotes verdes afloraron en el momento de la verdad, en un 'playoff' donde los de Josan González dieron la vuelta a la primera ronda ante un gran Peñíscola y forzaron al Jimbee campeón hasta el tercer partido.

