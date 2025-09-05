La revolución de ElPozo ante su primera batalla liguera

Atrás quedan las pruebas; comienza la hora de la verdad. Este sábado (20.00 horas) el fútbol sala regresa al Palacio de los Deportes de ... Murcia con el duelo que medirá a ElPozo contra el Córdoba Futsal. El cuadro murciano arranca el campeonato liguero con una plantilla renovada que ambiciona dejar atrás un año decepcionante, lleno de altibajos, marcado por la peor racha de la historia del club, pero donde los brotes verdes afloraron en el momento de la verdad, en un 'playoff' donde los de Josan González dieron la vuelta a la primera ronda ante un gran Peñíscola y forzaron al Jimbee campeón hasta el tercer partido.

La revolución en el vestuario se ejemplifica a través de la marcha de dos vacas sagradas. La retirada del eterno Juanjo Angosto y la salida del capitán Felipe Valerio, entre otros, han dejado espacio a la llegada de una amalgama de juventud y veteranía que aterriza en el Palacio tras grandes temporadas. El guardameta Henrique, el cierre Bebe, los alas Ligeiro y Adri Rivera, y los pívots Dener y Álex García representan la savia nueva en un vestuario donde Marcel ha heredado el brazalete tras un año marcado por sus entradas y salidas del equipo; esas dichosas lesiones que le mantuvieron en ascuas tras su año de consagración como una estrella mundial del futsal.

A los mandos, volverá a estar Josan González. El técnico de Puente Genil vivió su segunda etapa en el equipo de la capital tras relevar a Dani Martínez en el banquillo a mitad de año, esta vez como primer entrenador. Tras su llegada, el equipo enderezó el rumbo levemente y certificó el 'playoff' en la penúltima jornada. La buena cara de ElPozo en las eliminatorias le ha valido su renovación hasta 2027 sin ni siquiera comenzar la temporada, un acto de confianza del club. Caprichos del azar, estrenará contrato ante el equipo de su tierra, ese Córdoba al que dirigió durante cuatro cursos (2020-2024) en los que lo consolidó dentro de la élite del fútbol sala español.

El Córdoba Futsal, que continuará un curso más bajo la dirección del argentino Emanuel Santoro, vivirá su séptima temporada consecutiva en la élite bajo la premisa de la salvación, aunque llega mermado al debut liguero por dos bajas muy sensibles en sus filas: Pablo del Moral y Arnaldo Báez. Por su parte, Josan González podrá contar con todos sus efectivos salvo César Velasco, con una lesión muscular en el cuádriceps.

El antecedente inmediato se vivió hace tres semanas, cuando ElPozo se impuso al cuadro cordobés por 4-1 en el tercer duelo de una pretemporada que ha dejado grandes sensaciones; un paseo triunfal a base de goleadas. El gigante murciano se ha renovado y quiere despertar. Nueve temporadas en blanco son demasiadas; esta tarde, la reconquista comienza por el Córdoba.