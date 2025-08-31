La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ligeiro celebra uno de sus dos goles ante el Leganés. RFFM
Fútbol sala

Ligeiro desborda la ilusión en ElPozo antes del inicio de la liga

El ala brasileño destaca en el Torneo Nacional Ciudad de Getafe que conquista el conjunto murciano, que ya fija su objetivo en el duelo del sábado ante el Córdoba

Fernando Perals

Fernando Perals

Domingo, 31 de agosto 2025, 20:42

Temporada nueva, vida nueva. Eso es lo que busca desde ya ElPozo Murcia, que ayer puso punto y final a su pretemporada de la mejor manera posible y ya fija su objetivo en el debut liguero del próximo sábado, en el Palacio de los Deportes ante el Córdoba (20.00 horas). El conjunto charcuteró abrochó su preparación para otra campaña exigente levantando el Trofeo Nacional Ciudad de Getafe al superar 6-2 al Peñíscola el sábado y 7-1 al Leganés este domingo.

En ambos partidos destacó una figura, que se ha eregido como la nueva estrella de los murcianos, el jugador que ha desbordado la ilusión en la semana en la que arranca lo importante, lo bonito, la liga. Y no es otro que Gabriel Ferreira Santos, más conocido como Ligeiro (Sao Paulo, Brasil, 22 años).

El ala brasileño aterrizó hace solo un mes y medio en el club murciano procedente del Osasuna Magna y le ha bastado apenas una pretemporada para demostrar por qué es una de los fichajes del verano. Tres goles le endosó el carioca al Peñíscola el sábado y otros dos tantos le marcó ayer al Leganés para echarse a su equipo a la espalda, llevarlo a conquistar el trofeo y convertirse en el mejor jugador del III Torneo Nacional Ciudad de Getafe. Un cierre brillante a los amistosos veraniegos para la entidad y para el de Sao Paulo, que tiene entre ceja y ceja superar las diez dianas que logró con Xota la campaña pasada en su primer año defendiendo la elástica charcutera.

Junto al pívot Dener, recién llegado este verano del Kairat Almaty, y figuras como Marcel, Gadeia y Rafa Santos, Ligeiro aparece como uno de los principales bationes para que ElPozo Murcia vuelva a tocar metal y lleve de nuevo un gran título a unas vitrinas que no abren sus puertas desde hace demasiado tiempo.

Más que preparado

La pretemporada charcutera ha disparado la ilusión en torno al equipo. Los cinco partidos se han saldado con victorias, donde los nuevos fichajes parecen haberse adaptado a las primeras de cambio, viejos conocidos como Bebe parecen no haberse quitado la camiseta murciana jamás y grandes figuras que ya estaban el año pasado han recuperado su mejor versión, como Marcel o Gadeia. A todo ello, hay que sumarle la confianza en el proyecto, que tuvo su mayor demostración la semana pasada con la renovación hasta 2027 del técnico Josan González.

El Córdoba, exequipo del entrenador charcutero el club de su infancia (es de Puente Genil) aparece ya en el horizonte como el primer rival a batir. La liga empieza ya, y ElPozo Murcia está más que preparado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan restos humanos en la casa de Mazarrón donde buscaban a los ecuatorianos desaparecidos
  2. 2 Detenido un menor por arrancar parte de una oreja a un joven en una discoteca de San Javier
  3. 3

    El empeoramiento de la calidad del aire en la Región de Murcia aumenta el riesgo de infartos y cáncer
  4. 4 El preso acusado de matar a otro provoca un incendio en la cárcel de Campos del Río que obliga a evacuar una galería
  5. 5 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 30 de agosto de 2025
  6. 6 Una médica advierte sobre un error muy común con la pasta y el arroz en verano: «Puede matarnos»
  7. 7

    El cierre de negocios tradicionales crece en Murcia por jubilaciones y nuevos hábitos de consumo: «No sé si tendremos relevo generacional»
  8. 8

    La ola inmobiliaria, logística y de parques comerciales del país tiene acento murciano
  9. 9

    La Princesa Leonor, ante su curso más exigente en San Javier
  10. 10

    Temporeras de un pueblo de Granada se prostituyen para completar su jornal

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Ligeiro desborda la ilusión en ElPozo antes del inicio de la liga

Ligeiro desborda la ilusión en ElPozo antes del inicio de la liga