Ligeiro desborda la ilusión en ElPozo antes del inicio de la liga

Fernando Perals Domingo, 31 de agosto 2025, 20:42

Temporada nueva, vida nueva. Eso es lo que busca desde ya ElPozo Murcia, que ayer puso punto y final a su pretemporada de la mejor manera posible y ya fija su objetivo en el debut liguero del próximo sábado, en el Palacio de los Deportes ante el Córdoba (20.00 horas). El conjunto charcuteró abrochó su preparación para otra campaña exigente levantando el Trofeo Nacional Ciudad de Getafe al superar 6-2 al Peñíscola el sábado y 7-1 al Leganés este domingo.

En ambos partidos destacó una figura, que se ha eregido como la nueva estrella de los murcianos, el jugador que ha desbordado la ilusión en la semana en la que arranca lo importante, lo bonito, la liga. Y no es otro que Gabriel Ferreira Santos, más conocido como Ligeiro (Sao Paulo, Brasil, 22 años).

El ala brasileño aterrizó hace solo un mes y medio en el club murciano procedente del Osasuna Magna y le ha bastado apenas una pretemporada para demostrar por qué es una de los fichajes del verano. Tres goles le endosó el carioca al Peñíscola el sábado y otros dos tantos le marcó ayer al Leganés para echarse a su equipo a la espalda, llevarlo a conquistar el trofeo y convertirse en el mejor jugador del III Torneo Nacional Ciudad de Getafe. Un cierre brillante a los amistosos veraniegos para la entidad y para el de Sao Paulo, que tiene entre ceja y ceja superar las diez dianas que logró con Xota la campaña pasada en su primer año defendiendo la elástica charcutera.

Junto al pívot Dener, recién llegado este verano del Kairat Almaty, y figuras como Marcel, Gadeia y Rafa Santos, Ligeiro aparece como uno de los principales bationes para que ElPozo Murcia vuelva a tocar metal y lleve de nuevo un gran título a unas vitrinas que no abren sus puertas desde hace demasiado tiempo.

Más que preparado

La pretemporada charcutera ha disparado la ilusión en torno al equipo. Los cinco partidos se han saldado con victorias, donde los nuevos fichajes parecen haberse adaptado a las primeras de cambio, viejos conocidos como Bebe parecen no haberse quitado la camiseta murciana jamás y grandes figuras que ya estaban el año pasado han recuperado su mejor versión, como Marcel o Gadeia. A todo ello, hay que sumarle la confianza en el proyecto, que tuvo su mayor demostración la semana pasada con la renovación hasta 2027 del técnico Josan González.

El Córdoba, exequipo del entrenador charcutero el club de su infancia (es de Puente Genil) aparece ya en el horizonte como el primer rival a batir. La liga empieza ya, y ElPozo Murcia está más que preparado.