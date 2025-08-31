La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
ElPozo Murcia
Fútbol sala

ElPozo golea al Peñíscola (6-2) y peleará con el Leganés por el Ciudad de Getafe

LA VERDAD

Domingo, 31 de agosto 2025, 12:06

ElPozo Murcia Costa Cálida disputará hoy la final del III Torneo Ciudad de Getafe frente al Leganés, de Segunda, tras imponerse ayer en la semifinales al Servigroup Peñíscola (6-2). Marcó en la primera parte Rafa Santos. Y en la segunda se desmelenó un espectacular Ligeiro, que anotó un triplete. Los otros dos goles los anotaron Álex García y Rivera. Los tantos del Peñíscola los hicieron Diego y Flores.

El rival en la final de hoy, que arranca a las 12.45 horas y puede verse en directo en el Youtube de la Real Federación Madrileña, no será el Movistar Inter, sino el Leganés. El equipo de Segunda dio la gran sorpresa en la segunda semifinal al imponerse al equipo de Torrejón de Ardoz. La intensidad, el orden táctico y el desparpajo del Leganés fueron determinantes en un duelo en el que los de Alberto Riquer estuvieron muy por debajo del nivel que se les presupone

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan restos humanos en la casa de Mazarrón donde buscaban a los ecuatorianos desaparecidos
  2. 2 Detenido un menor por arrancar parte de una oreja a un joven en una discoteca de San Javier
  3. 3 Examinan una casa de Mazarrón en busca de los dos ecuatorianos desaparecidos
  4. 4 El Cavanna de La Manga cierra sus comedores y se mantiene solo en régimen de alojamiento
  5. 5

    Los chiringuitos calculan pérdidas de hasta un 30% al cierre de la temporada alta de verano
  6. 6 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  7. 7

    El local murciano Madre Tigre lleva la gastronomía regional a Hong Kong: «El caldero les voló la cabeza»
  8. 8

    El empeoramiento de la calidad del aire en la Región de Murcia aumenta el riesgo de infartos y cáncer
  9. 9 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 30 de agosto de 2025
  10. 10 Cinco heridos tras chocar dos coches en una calle de Santiago de La Ribera

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad ElPozo golea al Peñíscola (6-2) y peleará con el Leganés por el Ciudad de Getafe

ElPozo golea al Peñíscola (6-2) y peleará con el Leganés por el Ciudad de Getafe