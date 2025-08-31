ElPozo golea al Peñíscola (6-2) y peleará con el Leganés por el Ciudad de Getafe

LA VERDAD Domingo, 31 de agosto 2025, 12:06 Comenta Compartir

ElPozo Murcia Costa Cálida disputará hoy la final del III Torneo Ciudad de Getafe frente al Leganés, de Segunda, tras imponerse ayer en la semifinales al Servigroup Peñíscola (6-2). Marcó en la primera parte Rafa Santos. Y en la segunda se desmelenó un espectacular Ligeiro, que anotó un triplete. Los otros dos goles los anotaron Álex García y Rivera. Los tantos del Peñíscola los hicieron Diego y Flores.

El rival en la final de hoy, que arranca a las 12.45 horas y puede verse en directo en el Youtube de la Real Federación Madrileña, no será el Movistar Inter, sino el Leganés. El equipo de Segunda dio la gran sorpresa en la segunda semifinal al imponerse al equipo de Torrejón de Ardoz. La intensidad, el orden táctico y el desparpajo del Leganés fueron determinantes en un duelo en el que los de Alberto Riquer estuvieron muy por debajo del nivel que se les presupone

