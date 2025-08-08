La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Josan González, este viernes, tras el entrenamiento de ElPozo Murcia en el Palacio de los Deportes. Javier Carrión / AGM
Entrenador de ElPozo Murcia

Josan González: «Sacaremos nuestro gen competitivo; este club debe ser respetado por todos»

«Tenemos que creernos que podemos ganar un título; la suerte hay que buscarla y vamos a sembrar todos los días para encontrarla»

Fernando Perals

Fernando Perals

Murcia

Viernes, 8 de agosto 2025, 23:50

A Josan González (Puente Genil, Córdoba, 44 años) le llegó la oportunidad que estaba esperando toda su vida haciendo las maletas. Lo que el entrenador ... de ElPozo no sabía es que debía llenarlas de ropa y recuerdos porque su destino no era otro torneo en Indonesia, sino regresar a casa para ser el primer téncnico del equipo de su vida. El andaluz encara su primera pretemporada como líder del banquillo del Palacio de los Deportes, una plaza que parece tener un mal de ojo pero que quiere volver a ver vibrar y, sobre todo, levantar un título para devolverle la gloria a la afición y, sobre todo, cicatrizar heridas.

