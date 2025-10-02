La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Paulo Roberto ante Limones, en un ElPozo-Inter de 1998. Juanchi López
Fútbol sala

ElPozo y el STV Roldán, protagonitas del primer 'supersábado'

La RFEF fija en un día y una franja horaria los mejores partidos de la jornada, buscando la visibilidad perdida en los últimos años

Miguel Zarza

Jueves, 2 de octubre 2025, 23:51

Una vez recuperada para la causa la icónica pista azul, superficie que hizo célebre al fútbol sala español dentro y fuera de nuestras fronteras, la ... Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha anunciado esta semana su plan para volver a potenciar la imagen y la visibilidad de este deporte que tanto se ha alejado de su público –por lo menos a través de las pantallas– en los últimos años. En los pabellones no aumenta el número de espectadores y eso es un problema. Pero el principal drama es que las audiencias televisivas, que a principios de siglo estaban por encima del medio millón de personas en los encuentros que daba La2 de TVE y superaban incluso al motociclismo, se han desplomado en los últimos años de una manera brutal.

