ElPozo y el STV Roldán, protagonitas del primer 'supersábado'

Una vez recuperada para la causa la icónica pista azul, superficie que hizo célebre al fútbol sala español dentro y fuera de nuestras fronteras, la ... Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha anunciado esta semana su plan para volver a potenciar la imagen y la visibilidad de este deporte que tanto se ha alejado de su público –por lo menos a través de las pantallas– en los últimos años. En los pabellones no aumenta el número de espectadores y eso es un problema. Pero el principal drama es que las audiencias televisivas, que a principios de siglo estaban por encima del medio millón de personas en los encuentros que daba La2 de TVE y superaban incluso al motociclismo, se han desplomado en los últimos años de una manera brutal.

Más allá del debate entre los partidos retransmitidos en abierto o a través de diferentes canales y plataformas de pago, la RFEF pretende recuperar el sábado por la mañana como día y hora del fútbol sala, como en la época en la que comenzó su explosión televisiva en España allá por los años 90, con las retransmisiones de La2 de RTVE. El boom entonces fue tremendo.

Con este objetivo, a partir de este mismo fin de semana este deporte contará con un hueco fijo en la parrilla matinal de los sábados en abierto en Teledeporte con una atractiva oferta para todos sus aficionados: un partido femenino de la Primera FS Iberdrola a las 11.00 horas y, seguidamente, un encuentro de la Primera División masculina a las 13.00.

Y todo arranca con protagonismo para dos equipos de la Región, el STV Roldán y ElPozo Murcia, demostrando el peso que este deporte tiene en la provincia de Murcia. Todo se ha conocido esta semana y la primera cita con horario fijo ya tendrá lugar mañana mismo, con doble ración de encuentros. A partir de las 11.00 horas, fútbol sala femenino con el partido Nueces de Ronda Atlético Torcal-STV Roldán; y a partir de las 13:00 horas nada menos que el clásico entre ElPozo Murcia Costa Cálida y Movistar Inter, un partido al que los murcianos llegan lanzados. Marcel, su 'jugador-franquicia', hizo ayer un llamamiento para que la afición murciana regreso al Palacio y las gradas recuperen el aspecto de antaño.

Vieja reivindicación

La RFEF tiene en cuenta con esta iniciativa una vieja reivindicación de los aficionados al fútbol sala, que desde hace años piden que este deporte tenga un día fijo a la semana y un horario más o menos estable. Un lugar y un día fijo al que los fieles puedan acudir, independientemente de los partidos ofrecidos en la plataforma federativa o en las autonómicas, sabiendo que podrán disfrutar de acción en el 40x20. Y se recuperado esta franja del sábado porque es la que funcionó hace 30 años. Ya veremos si se repite la historia.

Tras el parón de selecciones, el sábado 25 de octubre, llegará el turno para el Jimbee Cartagena, que recibirá al Barça y será emitido por Teledeporte a las 13.00 horas. Antes, ese mismo sábado, se emitirá en directo el STV Roldán-Poio Pescamar.