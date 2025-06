ElPozo Murcia, ante el abismo o la resurrección en Peñíscola

ElPozo Murcia llega esta tarde al Pabellón Juan Vizcarro de Peñíscola (20.30 horas) con la temporada en el alambre. El partido de desempate de ... la eliminatoria de cuartos de final, el tercero y último de esta primera serie en la lucha por el título de la Primera División, determinará si la contundente reacción del cuadro murciano en el segundo encuentro puede culminar en un punto de inflexión para un año cargado de apatía, o si, por el contrario, la goleada al líder Peñíscola tan sólo fue un espejismo.

El pasado domingo, el Palacio de los Deportes vio a un equipo que todavía no se quiere marchar de vacaciones. No tan pronto; no sin pelear. La cruel derrota en el primer partido en la serie, tras darle la vuelta al marcador en hasta tres ocasiones (7-7) para acabar pereciendo en los penaltis, espoleó al cuadro murciano, que imprimió sobre el 40x20 del segundo partido toda la rabia contenida a lo largo de un año aciago. Una reacción contundente de un equipo pegajoso en defensa y certero arriba, que catalizó en un rotundo 6-3 a un Peñíscola que ha sido la sensación del curso.

Líder y máximo goleador de la fase regular, con la Copa de España celebrada en Murcia en sus vitrinas, el conjunto azulón se erigía como el peor rival posible. Nada más lejos de la realidad, el cuadro charcutero se ha mostrado capaz de cortocircuitar el vendaval ofensivo de Peñíscola a base de intensidad y disciplina, así como de castigar sus puntos débiles: 13 goles anotados en dos partidos contra el equipo de 'playoff' que más tantos ha encajado en Liga. La otra cara de la moneda de un cuadro descarado, técnicamente delicioso, pero con multitud de desconexiones atrás que ElPozo ha sabido exprimir en los dos primeros duelos.

Abrazar la presión

En la previa, el propio Josan González advirtió del peligro de «caer en el error de confiarnos por el buen partido del domingo», algo que espera no acusar ante un Peñíscola que «va a salir con el cuchillo entre los dientes». Un encuentro sin red de seguridad para ambos equipos, condenados a compartir esa presión del 'todo o nada'. «Tenemos que querer más que el rival. Hemos querido mucho más el segundo partido y eso ha cambiado la eliminatoria. Queremos la presión de estos partidos. Ganar títulos es lo que conlleva; hay que abrazar esa presión y tenerla cerca porque nos va a ayudar a crecer y ser mejores jugadores», aseguró el técnico cordobés de ElPozo Murcia.

El cuadro charcutero viaja con todos sus efectivos disponibles hasta Peñíscola, incluidos el recién renovado David Álvarez y el guardameta Edu Sousa. Recuperado de la rotura en la fascia plantar del pie izquierdo que sufrió a principios de mayo, la participación del internacional portugués dependerá de sus sensaciones en la sesión previa al partido. Por parte del Peñíscola, la principal duda estriba en el veterano portero Gus, que se vio obligado a abandonar el segundo partido de la serie con una contusión en el codo derecho. Así llegan ambos conjuntos a un duelo entre la espada y la pared, sin margen de error, donde ElPozo se enfrenta al momento determinante del año: el abismo o la resurrección.