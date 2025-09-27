ElPozo confirma su gran momento y saca el tercer triunfo seguido de Santa Coloma

El regreso del torneo doméstico tras el parón internacional llegaba como un reto para ElPozo. Era el momento de refrendar las buenas sensaciones para los ... de Josan González, con dos victorias consecutivas tras el varapalo del debut ante el Córdoba.

Enfrente, un Industrias siempre incómodo pero que no ha terminado de arrancar, en un Pavelló Nou de Santa Coloma 'maldito', donde los murcianos no conocían la victoria en sus últimas cinco visitas; hasta este sábado, cuando ElPozo certificó su gran momento de forma con la tercera victoria seguida del curso.

A los 20 segundos, ElPozo ya mandaba. Sin tiempo para que los catalanes olieran la bola, Ricardo conectaba con Dener, que devolvía la pared en el juego de pívot para que el de Librilla fusilara raso con la zurda (0-1). Los murcianos salieron en tromba, dominadores ante un Industrias que tardó en despertar y que, cuando mejor estaba, se llevó un jarro de agua fría. Era el segundo, obra de David Álvarez, que definió una gran combinación entre Santos y Gadeia, fusilando la escuadra del equipo que defendió durante seis temporadas.

Industrias Santa Coloma Ferreyra; Tolrà, Aniol, Puchy y Povill. También jugaron Kokoro, Nil, Leandrinho, Corso, Víctor Ramos y Niello. 2 - 3 ElPozo Murcia Henrique; Gadeia, Ricardo Mayor, David Álvarez y Dener. También jugaron Rivera, Marcel, Ligeiro, Álex García, Bebe, Ricardinho y Rafa Santos. Goles. 0-1, min. 1: Ricardo Mayor. 0-2, min.10: David Álvarez. 1-2, min.17: Víctor Ramos. 2-2, min. 19: Povill. 2-3, min. 27: Gadeia.

Los murcianos crecieron con el gol, pero Ferreyro se hizo grande ante los intentos de Dener y Rafa. Y cuando el descanso amenazaba y el tercero parecía más cerca que nunca, los de Xavi Closas dieron dos arreones que pusieron el empate en el luminoso. En el 17', Víctor Ramos recortó distancias con un toque sutil de puntera tras una gran asistencia del guardameta argentino, que montó la contra tras abortar un nuevo intento de Ricardo. Dos minutos después, una jugada coral de Industrias, de lado a lado del 40x20, desarboló la presión charcutera y encontró a Povill, que la domó y definió con un punterazo raso para poner la igualada antes del intermedio (2-2).

El segundo periodo nació frío, trabado, en contraposición a un primer tiempo frenético que acababa de vivir un final ciclotímico. Ambos equipos jugaban a la gestión de riesgos, golpeando desde lejos, prestos en terminar jugada para evitar esos espacios donde Industrias llevaba veneno y Ligeiro campaba a sus anchas. Haciendo gala de su superioridad física, el ala brasileño fue derribado en el borde del área cuando se marchaba solo hacia la portería. Y Gadeia -¿quién si no?- transformaba el libre directo con un misil a la escuadra que volvía a adelantar a ElPozo (2-3).

Los últimos diez minutos fueron un reflejo del juego trabado visto en los diez anteriores, con un cuadro murciano sólido atrás, contundente en los despejes y peligroso a la contra, donde tanto el propio Gadeia como Rafa Santos pudieron matar el choque. A falta de cinco minutos, Xavi Closas intodujo el juego de cinco, pero el desacierto de Povill y los méritos de Henrique dejaron como estaba el marcador, y certificaron la tercera victoria consecutiva de un ElPozo Murcia que llega lanzado al clásico del próximo sábado en el Palacio (13.00 h) ante el Inter Movistar.