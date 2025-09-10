ElPozo busca una victoria en Alzira que cure la primera herida
El equipo de Josan perdió en el estreno liguero en casa ante el Córdoba y hoy querrá resarcirse ante un recién ascendido a Primera
Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:04
Todas las apuestas deberían dar a ElPozo como ganador en Alzira, pero el pésimo estreno del equipo de Josan González en casa el pasado viernes, ... con derrota contundente ante el Córdoba en el Palacio, ha sido un jarro de agua fría. Sobre todo porque el equipo murciano había hecho autocrítica este verano y se había empeñado en no cometer los mismos errores que el pasado curso, cuando se mostró débil en casa y sin personalidad en los momentos determinantes. Y también con escasa implicación, energía y compromiso, características innegociables durante años en el club de la familia Fuertes.
Precisamente Josan González quiere que la derrota en el Palacio de los Deportes sirva de aviso, de advertencia para un equipo que no se puede dormir: «Lo de Córdoba nos lo debemos tomar como una enseñanza de lo que nos podemos encontrar y a lo que nos tenemos que agarrar. Las ganas de querer agradar el primer día e ir siempre por detrás en el marcador nos condicionó un poco. Es un partido en el que tenemos que ser muy responsables y estar tranquilos», asegura el entrenador andaluz del equipo murciano.
El partido
-
Family C. Alzira Lluch, Darrier, Ivi, Ibarra y Yunii (cinco inicial). García, Adrià Pereira, Dickson, Povea, Rubi y Quixerè.
-
ElPozo Murcia Henrique, Ricardo, Ricardinho, Gadeia y Dener (cinco inicial). Rivera, Bebe, Álex García, Santos, Álvarez, Ligeiro y Marcel.
-
Árbitros García Donás Salvador e Iván López Galiano.
-
Lugar y hora Palau d'Esports de Alzira, 20.00 horas (LaLigaPlus).
El Alzira de Braulio Correal es un recién ascendido, aunque cuenta con jugadores con experiencia en la categoría y también con una gran dosis de ilusión, a pesar de su estreno liguero con derrota en Ferrol: «Si alguien piensa que va a ser un partido cómodo, se equivoca, estamos muy avisados con lo que nos pasó el sábado. Los dos perdimos; ellos en Ferrol tampoco pudieron competir y querrán resarcirse en su campo, con su gente y con un lleno a rebosar», avisa el técnico.
El conjunto valenciano es un equipo «con las ideas claras en lo defensivo y en lo ofensivo», afirma Josan González
Tácticamente son un equipo «con las ideas claras en el plano defensivo y ofensivo. La pasada temporada hicieron un gran año en Segunda y aunque a priori no son un rival de nuestra liga, tendremos que demostrarlo en la pista», asegura Josan González. El choque se jugará hoy (20.00 horas) después de la suspensión de ayer por la fuerte amenaza de lluvias torrenciales prevista sobre la Comunidad Valenciana.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.