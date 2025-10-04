Un 'Clásico' en horas bajas para un ElPozo que mira al liderato

Hace tiempo que el mundo del fútbol sala español no se detiene por un 'Clásico'. Más culpa de los murcianos que del Movistar Inter, que ... el curso pasado rompió una sequía de cuatro años sin tocar metal al alzar la Copa del Rey al cielo de, precisamente, el Palacio de los Deportes de Murcia. El feudo de la capital del Segura vivirá este sábado (13.00 horas) el enfrentamiento número 109 del duelo más repetido en la historia del 40x20 nacional, con dos dinámicas enfrentadas que llenan de optimismo a los charcuteros.

Tras el revés del debut, ElPozo ha despegado con tres victorias consecutivas que le han aupado hasta la tercera plaza, a solo 1 punto de Jimbee y Barça, colíderes del campeonato nacional. Los de Josan, renovados en cuerpo y forma con hasta cinco incorporaciones, están haciendo de la solidez defensiva su mejor argumento para mirar al liderato en este arranque liguero, que ahora presenta un 'Clásico' temprano que invita a pensar en un golpe de efecto.

Porque el cuadro de Torrejón de Ardoz vaga por la tabla con unas sensaciones nefastas: duodécimo clasificado, solo 1 punto por encima del descenso, tras cuatro jornadas en las que todavía no han estrenado el casillero de victorias, con tres empates y una derrota en Jaén. Pero un ElPozo-Inter siempre reviste un aura atemporal, donde poco importan las dinámicas o el mes que señale el calendario; si enfrente está el eterno rival, suben las pulsaciones y la camiseta termina empapada.

Quien no podrá sudarla, por segundo choque consecutivo, será César Velasco, único ausente en la lista de Josan debido a unas molestias musculares. En cambio, los madrileños viajan con todo a un 'Clásico' de dinámicas enfrentadas, donde ElPozo quiere seguir lanzado y anotarse la cuarta victoria seguida en el mejor de los escenarios.