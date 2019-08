Fútbol Sala Tomás Fuertes: «Me alegro de haber elegido este deporte hace treinta años» Tomás Fuertes, el pasado viernes, en la terraza del hotel Dos Playas, en Puerto de Mazarrón, localidad en la que veranea el empresario. / ANTONIO GIL / AGM «Creo en dos cosas: Dios y la gestión. No se pueden tomar decisiones de forma compulsiva, hay que tener un equilibrio», dice el promotor de ElPozo, que ha llevado su filosofía empresarial al club del que es dueño JOSÉ OTÓN Domingo, 18 agosto 2019, 08:11

Tomás Fuertes (Alhama, 1940) es una persona que intenta transmitir su filosofía vital y su ilusión por todo lo que emprende. Tiene la virtud de hacer pensar a los que están a su alrededor y es capaz de transmitir su ambición y su espíritu luchador, pero también su humildad. Quizás eso le ha llevado, además de a ser un triunfador en el mundo de los negocios, a levantar un equipo de fútbol sala que planta cara todos los años a Barcelona e Inter Movistar. Y desde Mazarrón, donde descansa unos días, el empresario murciano ya tiene en mente la Intercontinental de fútbol sala que disputará su equipo en Bangkok, a partir del 1 de septiembre, el primero de los cinco grandes títulos que jugará ElPozo en un año que promete emociones fuertes.

-Tras tantos años, ¿se ilusiona cada verano con la nueva campaña?

-Claro. Yo recomendaría a todas las personas que no dejaran de tener ilusión en la vida. La ilusión es un medicamento que no venden en las farmacias, pero sirve para que las personas vivan más felices y sean más constructivas y positivas. Siempre estoy muy ilusionado.

-¿La obligación es ganar siempre?

-En los treinta años que llevamos en el fútbol sala hemos dado muestras de continuidad y dignidad. Siempre hemos estado arriba, entre los tres primeros. Lo ilusionante es ganarlo todo, pero también es emocionante pelear con más equipos como pasa en el fútbol entre el Real Madrid, Barcelona y Atlético.

-La pasada temporada ElPozo rozó la Liga tras casi una década.

-Fue muy emocionante. No ganamos por pequeños detalles. Me alegro de haber elegido este deporte hace treinta años. Nos han televisado desde entonces 392 partidos a nivel nacional y otros 119 a nivel regional. Hemos ido generando estos años simpatía a nivel nacional porque les plantamos cara al Barcelona y al Inter desde un rincón de España. No pensaba que fuera a ser así cuando llegamos al fútbol sala ya que este deporte no era nada. Y esto siento que empieza ahora, el fútbol sala le hace la competencia al baloncesto. Tiene muchos más practicantes.

-¿Por qué esta gran apuesta?

-Invertir en deporte es deficitario, pero es saludable. Viene bien a todas las ideologías y a todos los pensamientos. Hemos incorporado cosas en las que contribuimos a la sociedad en general y una es el fútbol sala. También Terra Natura, tanto en Murcia como en Benidorm.

-ElPozo, a diferencia de sus competidores en España, implantó unos métodos de trabajo y una filosofía de cantera propia.

-Es un invento que nos han copiado después. Al presidente del Barça no le dio verguenza decirnos que habían desarrollado la cantera siguiendo nuestros pasos. Brasil había sido siempre la cantera del fútbol sala, la cuna. Antes había que traer muchos jugadores de allí, pero en España hay cada vez jugadores más buenos. Cada vez necesitamos menos exportar de fuera para tener buenos equipos. En las escuelas de ElPozo hemos trabajado muy bien. Forma parte de nuestra cultura de empresa apostar por la promoción interna. Tenemos 11 equipos, desde alevines hasta Primera, y nuestros profesores intentan inculcar las nuevas técnicas del fútbol sala. Ahí no escatimamos en nada.

Sus frases ¿Por qué fútbol sala? «Invertir en deporte es deficitario, pero saludable; viene bien a todos» La marcha de Duda «La afición pedía un cambio;aquí ganó su prestigio y se le manifestó el cariño» Valores «Mi intención no es ser el más grande ni ganarlo todo: es ser mejor, superar lo bien hecho» El proyecto deportivo «Hemos clonado la filosofía empresarial del Grupo Fuertes en el equipo de fútbol sala» Apoyo a la UCAM «Mendoza tendrá defectos, pero se ha volcado con el deporte y hay que respetarlo» El fútbol «Al Real Murcia le deseo lo mejor; hay gente sensata en la nueva directiva»

-Siempre quiere llegar a las finales, pero no se cabrea si pierde.

-Mi filosofía y mi cultura no es ni ser el más grande ni ganarlo todo. Es ser el mejor, superar siempre lo que hayas hecho bien y no conformarte. Nuestro espíritu de superación y la filosofía que tenemos en la empresa la hemos tratado de transmitir al club de fútbol sala. Creo que nos funciona muy bien; llevamos un orden técnico, económico y social. Hemos clonado la filosofía empresarial que tenemos en el Grupo Fuertes y la llevamos al deporte.

-¿Qué título de los cinco que van a disputar prefiere ganar? ¿Se obsesiona con los que todavía faltan en las vitrinas del club como la Intercontinental o la 'Champions'?

-Somos ambiciosos pero no avariciosos. Nos gusta estar en la primera línea pero no para ganar siempre. Somos perseverantes, pero con cierta humildad. La Liga es muy importante, pero la Copa de Europa también. Nosotros exportamos a 82 países y nos viene bien que conozcan a ElPozo en lugares como Rusia y países donde el fútbol sala tiene mucha fuerza. En algunos momentos suena más el equipo de fútbol sala de ElPozo que la propia marca. Pero sí nos gustaría ganarlos, claro.

-Su gran mérito es que nunca ha gastado más que el Barcelona o el Inter, que la mesura siempre fue la bandera de este club.

-A ElPozo le tienen mucho respeto tanto el Barça como el Inter. No se trata tanto de que tengamos menos presupuesto, sino de tenerlo muy ordenado. No hacemos barbaridades para fichar. Distorsiona mucho que en un vestuario haya un jugador que cobre diez veces más que otro y luego solo haga tres veces más. Hay que buscar el equilibrio para que los deportistas no se sientan mal pagados. Se trata de la eficacia colectiva más que del nombre de un jugador en concreto.

-Hay muchos equipos que fueron muy fuertes y que ya no existen, como el Polaris.

-El proyecto de Pedro García fue muy fugaz, el nuestro es un proyecto de permanencia, continuidad y orden. Son culturas y filosofías muy distintas.

-No entró al trapo entonces, en pujar por retener futbolistas ni en buscar fichajes millonarios.

-El ser humano está compuesto de emoción y de razón. Y hay que llevar cuidado con las dos cosas. Lo mejor es ser moderado para no hacer cosas que no den resultado. Si a un ser humano le quitas la razón, le quitas un valor importante. Igual que si le quitas la emoción. No se pueden tomar decisiones de forma compulsiva, hay que tener un equilibrio.

-En la vida esa fórmula le ha llevado al éxito, tanto en el ámbito empresarial como en el deportivo.

-Estamos formados de cuerpo, mente y alma. Somos nostros los que tenemos que coordinar y regular la medida de cada una de ellas para darnos forma. Cada persona es un mundo. Somos como trípodes de tres patas y hay que buscar que las tres apoyen en el suelo. No podemos ser ni temperamentales ni demasiado fríos.

-Supongo que la experiencia también habrá sido muy importante.

-Yo tengo mucho temperamento pero el talento me lo ha regulado. Creo que cada diez años tenemos que nacer. La vida no es igual a los diez años que a los veinte o a los cincuenta. Van cambiando tu entorno y tus circunstancias. Yo siempre digo que creo en dos cosas fundamentalmente: Dios y la gestión. Imagínate la importancia que le doy a la gestión si la pongo a esa altura.

-Habla usted bien de la UCAM, ¿se siente identificado con ella?

-La UCAM y ElPozo han mantenido al deporte de la Región vivo de cara al exterior. José Luis Mendoza tendrá los defectos que pueda tener, pero es un hombre que se ha volcado con el deporte y le cuesta mucho dinero. Yo valoro su trabajo y le felicito porque dentro del deporte merece que se le tenga un respeto.

-José Luis Mendoza siempre se queja de que las instituciones murcianas no apoyan a sus clubes.

-Nos ayudan muy poco, lo que recibimos de la Comunidad y el Ayuntamiento es un porcentaje bajísimo de nuestros presupuestos. Pero a todos les gusta que haya equipos que suenen a nivel nacional e internacional. Estamos dignificando a Murcia en el tema deportivo. Es triste que en el fútbol, por ejemplo, con la afición que hay, no tengamos un equipo en Primera, una referencia.

-¿Qué le parece todo el movimiento social que que está rodeando últimamente al Real Murcia?

-Al Real Murcia le deseo lo mejor. Hay gente sensata en la nueva directiva. Todos los murcianos deseamos pronto que llegue a Segunda División y con aspiración de subir a Primera. Es lo que le pertenece y lo que merece Murcia. Hemos ayudado al club grana muchas veces, en momentos críticos, incluso para evitar un descenso a Tercera. En los últimos años no se gastaron el dinero con acierto. El Murcia merece que participen y lo gestionen entre muchos empresarios por la dimensión que tiene el fútbol.

-Estará orgulloso de contar con una figura como Kike Boned, nombrado recientemente el mejor cierre histórico de la Liga.

-Kike es una institución, como jugador y como persona. Por eso hemos querido que esté en el club. El Olimpic no funcionaba y la buena gestión de Kike y Fran Serrejón convirtió un fracaso en un éxito. Cuando se jubila un jugador con 35 años está en la flor de su vida y tiene que construir su futuro. Están acostumbrados a ganar mucho dinero, pero Kike está preparado y es una persona inteligente.

-¿Será el año de Miguelín y Álex?

-Giustozzi los conoce muy bien y les sacará partido. Tienen mucho amor propio y calidad. Estaban adormecidos con el anterior técnico y ahora creo que se han espabilado.