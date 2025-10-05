La organización baja del podio a Quiles, que acaba cuarto en Moto3 Una sanción de tres segundos cuando acabó la prueba por culpa de una bandera roja deja sin sonrisa al del Aspar Team; Álvaro Carpe abandona tras una aparatosa caída

Pudo ser otro gran domingo para el 'rookie' Máximo Quiles en Moto3, pero se cerró con un sabor amargo por culpa de una sanción justo cuando se disponía a subir al podio por novena vez en su primer año en el Mundial. El murciano cuajó otra gran carrera ayer en el Gran Premio de Indonesia. Salía desde al sexta plaza y volvió a ser un gran agitador durante las 20 vueltas que duró la prueba sobre el circuito Mandalika.

El corredor del Aspar Team peleó siempre en los puestos de la cabeza y llegó a ponerse líder tras un gran adelantamiento al madrileño Adrián Fernández. Pero la locura que envuelve a cada metro y cada curva de la competición de los más pequeños castigó a Quiles, que fue alejándose del primer puesto para que pilotos como el sevillano José Antonio Rueda, flamante campeón, David Almansa o Ángel Piqueras cogieran el testigo y cambiaran el color de la cabeza de la carrera. La victoria final fue para Rueda, seguido delos italianos Luca Lunetta y Guido Pini.

Pero la película cogió interés al final, donde todo cambió por completo, sobre todo para los dos pilotos murcianos. A falta de cuatro vueltas, Álvaro Carpe sufrió una aparatosa caída que le obligó a abandonar la carrera. El de El Esparragal se colocó pegado a Taiyo Furusato y David Almansa, pero al de Ciudad Real se le fue la moto, tiró al japonés y este último provocó que Carpe saliera volando por los aires y sufriera un fuerte impacto contra el asfalto antes de marcharse hacia la grava. Se temió por un problema serio de salud para el murciano, que fue atendido tras la caída por los médicos, que afortunadamente confirmaron que se encontraba en perfecto estado de salud y todos se había quedado en un susto.

«Estoy muy feliz de cómo me sentí hoy [ayer para el lector]: competitivo y agresivo. Esto es lo más importante de la carrera y de todo el fin de semana. Deseaba tener estas sensaciones de nuevo e intentaremos mantenerlas. Obviamente no estamos felices por el resultado, pero no ha sido por nuestra culpa y no podemos hacer nada», confesó tras la carrera el murciano, que no dejó desaprovechar la oportunidad para celebrar a José Antonio Rueda por su título de campeón.

La caída en la que se vió envuelto Carpe rompió en dos el grupo de cabeza. Un trío delantero con Rueda, Muñoz y Fernández. Y otro por detrás con Máximo Quiles, Lunetta y Piqueras. Las ganas de recuperar de los de atrás los llevó a cometer sendos errores simultáneos y tanto a Quiles como a Piqueras les cayó una sanción de 'Long lap penalty' por exceder los límites de pista.

A falta de tres vueltas para el final, Fernández y Muñoz tuvieron un toque que acabó con este último en el suelo, en una peligrosa caída que le mandó directo al centro médico. La carrera siguió con banderas amarillas, pero al haber quedado restos de la moto de Muñoz en la pista y atendiendo al piloto en la grava, Dirección de Carrera optó por mostrar la bandera roja, que ponía fin a la prueba dos vueltas antes de lo previsto.

Esto terminó por hacer añicos las ilusiones de Máximo Quiles, que aunque era el tercero en ver la bandera a cuadros, la organización le informó de que iba a ser sancionado con tres segundos por exceder los límites de la pista, lo que le hacía caer una posición, hasta la cuarta. El piloto de 17 años se enteró tras bajar de la moto y abrazar a su equipo. Su rostro era un poema. Ninguna explicación le servía al jovencísimo corredor, que se marchó por el 'paddock' entre gestos de incredulidad y tristeza.

«Me da mucha rabia que se me escape el podio de esta manera después de todo lo que me he esforzado durante el fin de semana. Como se dice, 'que me quiten lo bailado'. He perdido un segundo con respecto a mi mejor sector al haberme dado cuenta de que había atajado en la pista, pero eso no ha bastado, y luego he hecho la 'long lap' como tenía que hacerla, pero ha contado la vuelta anterior porque han sacado bandera roja. Estoy enfadado, pero sé que lo he hecho lo mejor que he podido. Ahora toca descansar y desconectar para ir a por todas en Australia», señaló el murciano, que tendrá en dos semanas la ocasión de quitarse la espina que le deja el Gran Premio de Indonesia y de recortar puntos al valenciano Ángel Piqueras en su pelea por acabar subcampeón.

