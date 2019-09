El mundo del deporte se suma a una subasta solidaria en favor de los afectados por la DANA Pablo Laso, Kike Boned, Joana Pastrana y Sergio Scariolo. / LV El club deportivo Track and Field Sport Team crea el proyecto 'Cadena de Favores', en el que deportistas regionales y nacionales donan artículos por los que se pueden pujar y cuya recaudación se destina a los damnificados FERNANDO PERALS Murcia Martes, 24 septiembre 2019, 16:46

Los destrozos causados por la DANA que barrió la Región de Murcia entre el 12 y 14 de septiembre han multiplicado las muestras de solidaridad de todas las partes de la sociedad, y el mundo del deporte no ha querido ser menos. El club deportivo Track and Field Sport Team de San Javier se ha sumado al apoyo de los afectados por las inundaciones. A través del proyecto 'Cadena de Favores', esta institución ha reunido las prendas de grandes deportistas del panorama regional y nacional con el objetivo de recaudar fondos que van destinados a los damnificados por las riadas.

El proyecto, que comenzó el lunes, 23 de septiembre, y termina este sábado, 28 de septiembre, consiste en una subasta en la que todo el que esté interesado puede pujar por hacerse con la prenda del deportista que quiera. A través de la red social Facebook, el club Track and Field Sport Team publica en diversas entradas cada lote de productos, formado por la prenda donada de cada deportista. Todo el que quiera hacerse con alguno de los artículos, puede pujar, de cinco en cinco o de diez en diez euros, siempre por encima del mínimo de la puja (50 euros), comentando en la publicación la cantidad económica que ofrece por dicho producto. Una vez acabadas todas las pujas, el dinero recaudado por el club se repartirá entre las concejalías de Servicios Sociales de las comarcas del Mar Menor, las más afectadas por las lluvias.

Son numerosos los deportistas que se han sumado a esta iniciativa solidaria con la intención de ayudar a los ciudadanos que más sufrieron los efectos de la DANA en la Región. El entrenador de la selección española de baloncesto, campeona del mundo este verano, Sergio Scariolo, donó un polo del combinado nacional firmado por él mismo. También del deporte de la canasta se ha sumado el técnico del Real Madrid, Pablo Laso, que ha aportado una camiseta del equipo blanco firmada por todos los jugadores de la entidad madridista. Del mundo del fútbol, el murciano Adrián Marín, jugador del Deportivo Alavés, también participó en este proyecto donando su camiseta de competición.

Una de las figuras del fútbol sala de la Región, Paulo Roberto, aportó la camiseta de su primera liga ganada con ElPozo Murcia en la temporada 1997/98. No será la única elástica del equipo charcutero que se incluya entre los artículos, ya que el que fuera elegido hace unas semanas mejor cierra de la Liga Nacional de Fútbol Sala, Kike Boned, también ha donado una camiseta del equipo murciano. El tenista pachequero Kike Siscar, un ejemplo de superación que subido a su silla de ruedas ha logrado multitud de triunfos en el mundo del tenis, sumó una camiseta suya de competición a los artículos con lo que ya cuenta el club deportivo de San Javier.

El ciclista murciano del Movistar Team Alberto Fernández rambién donó su maillot del equipo de Telefónica en esta bonita causa. El fútbolista del Recreativo de Huelva Jesús Vázquez reagló una camiseta del Decano del fútbol español firmada. Numerosos atletas de la Región, como Miguel Ánegl López y de otras partes de España, como el triatleta campeón el mundo Mario Mola, también aportaron sus equipaciones de competición en la lista de productos que el club de San Javier subasta en su cuenta de Facebook. La boxeadora Joana Pastrana o el exboxeador Jero García también quisieron regalar guantes y camisetas firmados pare incluirlos entre los artículos a subastar.

Estos protagonistas del mundo del deporte y un sinfín más no han desaprovechado la ocasión de colaborar con el club Track and Field Sport Team y el proyecto 'Cadena de Favores'. La movilización que se ha producido en favor de los afectados por las inundaciones ha superado con creces las previsiones de la institución sanjaviereña. Ahora llega el momento de no dejar escapar la oportunidad de hacerse con algunas de las prendas deportivas más valiosas que no se pueden encontrar en el emrcado y, sobre todo, de ayudar a los miles de ciudadanos afectados por la catástrofe.