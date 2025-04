Ultimátum de Pedro Acosta a KTM antes de decidir su futuro

Fernando Perals Martes, 1 de abril 2025, 20:09 Comenta Compartir

La situación de Pedro Acosta en KTM solo hace empeorar. El piloto de Puerto de Mazarrón ya no oculta ni su enfado ni su decepción con un equipo que poco o nada le está ayudando en su segundo año en MotoGP. «Está claro que no es el inicio de Mundial que yo quiero, ni el que quiere nadie que busque luchar por el campeonato». Esas fueron las palabras de un Acosta harto de que no lleguen resultados, de que nada cambie en su moto y de que las noticias que se escuchen de Austria no inviten al optimismo.

Por eso, el Tiburón le ha echado el primer pulso a KTM. Pedro Acosta ha marcado en rojo en el calendario una fecha: los test de Jerez. Es ahí, en el circuito Ángel Nieto, donde el mazarronero quiere ver avances y mejoras en una nave de dos ruedas que le está dando más momentos de tristeza y enfado que de felicidad en estas tres primeras carreras del Mundial. «En el test de Jerez sacaremos conclusiones de bastantes cosas. Sin duda, es el día más importante de la temporada», confesó el joven prodigio de la velocidad, que en este arranque de 2025 está viendo hacerse añicos cualquier ilusión de victorias y de seguir creciendo.

La cita en Cádiz no llega hasta final de mes, concretamente el 25 de abril. La empresa austríaca tiene tres semanas para arreglar lo que no funciona y aportar las mejores en la moto del murciano. Pero nada más lejos de la realidad. En el equipo nadie espera avances. En el 'paddock' todos son conscientes de que el año va a ser un camino escarpado lleno de obstáculos para KTM. Y el propio Pedro Acosta confía poco o nada en que alguien vaya a trabajar por mejorar su moto.

Cambiar de aires

El cóctel explosivo en el que se ha convertido esta etapa de Pedro Acosta en KTM no necesita ni un solo ingrediente más para que todo salte por los aires. La duda ya no parece que sea de qué color competirá el Tiburón de Mazarrón la próxima temporada. La incógnita está ahora en si el piloto y Albert Valera, su manager, serán capaces de aguantar lo que queda de esta campaña, que es prácticamente todo el año.

El equipo de Valentino Rossi, el VR46, está como loco por hacerse con Pedro Acosta y podría intentar buscarle un hueco encima de una moto esta misma temporada. Cada vez son más los que ven fuera de KTM al piloto de Puerto de Mazarrón. El último fue Kevin Schwantz, campeón del mundo en 1993. El norteamericano fue preguntado por el Tiburón y su delicada situación y no dejó lugar a la interpretación con su respuesta: «Tiene una gran carrera por delante; si se presenta una opotunidad de subirse a una de las motos que están delante, creo que, a su edad, debería aprovecharla. No siempre va a existir esta ocasión, dijo Schwantz.

El naranja que colorea el mono de Pedro Acosta se tiñe cada vez de un color más oscuro, mismo tono del que el piloto ve el presente y el futuro en el Mundial. Ducati y Honda están al acecho por si el excampeón de Moto3 y Moto2 llega a un punto de no retorno, algo que está muy cerca de ocurrir. Él tiene contrato hasta 2026, pero nada hace presagiar que lo vaya a cumplir. Rossi le quiere ya y el murciano es amigo de la leyenda italiana. Pero todo está a la espera de lo que ocurra en el Gran Premio de España. Jerez marca el camino: darle la última oportunidad a KTM o buscar el cariño en otro lado.