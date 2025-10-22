La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

José Antonio Gómez. C. D. K. C.
Automovilismo

El murciano José Antonio Gómez, subcampeón del mundo de karting

El piloto se subió al podio en la categoría sénior de la T4 Nations Cup celebrada en el kartódromo Lucas Guerrero de Valencia

LA VERDAD

Murcia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 00:16

El piloto murciano del club Karting Ceutí José Antonio Gómez se proclamó subcampeón del mundo en la categoría sénior de la T4 Series, durante la prestigiosa T4 Nations Cup 2025, celebrada en el Kartódromo Internacional Lucas Guerrero, en Chiva, Valencia. A sus 26 años, José Antonio ha alcanzado este hito tras una trayectoria que comenzó a los 2 años en el mundo del karting. Tras múltiples éxitos en competiciones nacionales, este segundo puesto en el campeonato mundial representa un logro sin precedentes para el equipo español en esta categoría.

La T4 Series, organizada por el fabricante irlandés Tillotson Racing, es una competición monomarca presente en más de 40 países. Está diseñada para ofrecer una experiencia de karting competitiva, accesible y de bajo mantenimiento, con motores de 4 tiempos de 225 cc y chasis homologados por la FIA Karting. Esta categoría se ha consolidado como una plataforma ideal para introducir a nuevos pilotos en el automovilismo profesional, siendo el paso previo a competiciones de mayor nivel.

José Antonio Gómez se formó en la escuela de pilotos Karting Ceutí. Esta academia cuenta con un circuito idóneo para el aprendizaje y cada año entrena a más de treinta jóvenes. Su éxito vino acompañado del de otros dos pilotos murcianos, que también brillaron en el campeonato: Bernardo Mateos (6 años), tercero en la categoría bambino, y Berni Gomariz (12 años), cuarto en la categoría mini.

