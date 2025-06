Quiles y Carpe hacen historia en Moto3: primer podio con doble acento murciano

Fernando Perals Domingo, 8 de junio 2025, 12:06 | Actualizado 12:12h. Comenta Compartir

Iba a ocurrir tarde o temprano. Ambos estaban enseñando los dientes, sabían lo que era subirse al podio, pero este domingo lo consiguieron de la mano e hicieron historia en la Región de Murcia y en el motociclismo. Los murcianos Máximo Quiles y Álvaro Carpe fueron segundo y tercero, respectivamente, en la carrera de Moto3 del Gran Premio de Aragón y lograron el primer podio con doble acento murciano, una gesta que jamás se había conseguido hasta este domingo.

Los dos están debutando en la categoría más pequeña del Mundial de motociclismo, peleando por ser el mejor 'rookie' de la temporada, pero es que su extraordinario talento les ha aupado hasta las primeras posiciones en la mayoría de pruebas del Campeonato del Mundo. En el Motorland Aragón de Alcañiz lograron su segundo podio, el primero en el que celebraron juntos.

Quiles estuvo a punto de vivir la mejor carrera de su vida, esa que jamás sacaría de su mente. Estuvo a punto de lograr su primera victoria en esta categoría, la rozó con la yema de los dedos, pero se le escapó por solo 50 milésimas tras ser adelantado en la última curva.

El piloto murciano del Aspar Team se mantuvo prácticamente en la totalidad de la carrera en las posiciones de cabeza, pero lideró la prueba a falta de dos vueltas. Se defendió, se agarró al asfalto aragonés y tapó los huecos para subirse a lo más alto. Pero los tapó todos menos uno, ese por el que se metió el sevillano David Muñoz en la última curva para llevarse la victoria. Aún así, Quiles lo intentó al sprint en los últimos metros, pero se quedó más cerca que nunca.

Ampliar El sevillano David Muñoz (i.), primero, y el murciano Máximo Quiles (d.), segundo, cruzan la meta a solo 50 milésimas de distancia. EFE

«Realmente estoy enfadado porque he estado a punto de ganar por primera vez. Me fui largo en la última curva, Muñoz me cogió el rebufo y me tuve que contentar con el segundo puesto, que también es fantástico. Ha sido una gran carrera de todo el equipo», señaló el piloto del Aspar Team tras bajarse de la moto y antes de subirse al segundo escalón para celebrar, aunque sin botella de prosecco, por eso de tener unos insultantes 17 años que prometen de cara al futuro.

Por su parte, Álvaro Carpe no pudo luchar por una victoria en el Gran Premio de Aragón, pero si batalló dentro de la 'serpiente multicolor' en la que se convierte cada carrera de Moto3. Fue alternando posiciones, pero sin alejarse nunca de los primeros puestos, siempre al acecho de los favoritos, con el podio entre ceja y ceja.

Tanto fue así que el de El Esparragal terminó agarrando un tercer puesto fantástico en sus aspiraciones personales que lo mantienen en la pelea con Joel Kelso y José Antonio Rueda en la clasificación general. Y una tercera posición histórica para la ciudad de Murcia y la Región. «Es un triunfo importante. Hemos trabajado muchísimo durante todo el fin de semana, hemos podido guardar gomas y nos ha salido bien. He aprendido y he disfrutado más que nunca. Ha sido el mejor colofón a un fin de semana especial», apuntó Carpe, que esta semana cumplió 18 años.

