La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Marc Márquez, durante un GP con su Ducati. Afp
Análisis

¿El principio del fin de la era Ducati?

La fábrica italiana, que ha dominado con mano de hierro el Mundial de MotoGP los últimos años ve cómo sus rivales cada vez están más cerca gracias a un sistema de concesiones que beneficia a las marcas menos competitivas

Jesús Gutiérrez

Sábado, 18 de octubre 2025, 15:39

Comenta

El pasado sábado Ducati puso fin a dos rachas estratosféricas que dejaban claro el potencial de sus monturas en el actual campeonato. En la calificación, ... Fabio Quartararo (Yamaha) se hizo con la pole, por delante de Marco Bezzecchi (Aprilia) y Jack Miller (Yamaha), que completaron la primera fila. La mejor Ducati fue la de Fabio di Giannantonio, quinto, poniendo fin a casi cinco años y 98 grandes premios seguidos (concretamente desde la última carrera del año 2020) en los que siempre había habido una Ducati en la primera fila.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arreglan el bache en el que se mató un ciclista en Murcia hace unos días
  2. 2 Una colisión frontal en Murcia se salda con un herido
  3. 3 Una mítica pizzería de Molina de Segura reabre renovada tras un largo parón: «Conservamos el sabor de siempre»
  4. 4 Más de 4.300 plantas de marihuana: cae en la pedanía murciana de La Ñora un «conflictivo» clan criminal
  5. 5

    El sector de las renovables de la Región de Murcia estalla contra Vox por sus «ataques» a la fotovoltaica
  6. 6 La ampliación del tranvía al Carmen por el Puente Viejo de Murcia es el trazado «más óptimo», según el estudio informativo
  7. 7

    El reencuentro de extrabajadores de Galerías Preciados de Murcia tres décadas después del cierre
  8. 8 Las ciudades con casco antiguo de la Región de Murcia se alían en Lorca para impulsar su recuperación
  9. 9 Localizan cerca de 2.000 plantas de marihuana en una nave de San Javier
  10. 10 Rescatan a un bebé que se quedó encerrado en un coche en Archena

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad ¿El principio del fin de la era Ducati?

¿El principio del fin de la era Ducati?