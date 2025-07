Un 'paddock' con el corazón roto tras la muerte de Borja Gómez y con muchas preguntas que aún no obtienen respuesta

Parece imposible continuar con el trabajo, y casi con la vida, cuando ocurren desgracias de la magnitud de la que sucedió el jueves en el ... circuito francés de Magny-Cours, donde el piloto sanjaviereño Borja Gómez, de tan solo 20 años de edad, perdió la vida tras salirse en una curva y ser atropellado en la sesión de entrenamientos de una prueba del Campeonato de Europa de stock. Así está el equipo Laglisse, escudería que acompañaba al joven prodigio de la velocidad en sus aspiraciones en el Europeo a bordo de su Honda.

Ayer, solo 24 horas después del fatídico suceso sobre el asfalto galo, el equipo de Borja Gómez, reunido en su totalidad entre directores, trabajadores y pilotos, realizó un homenaje justo en la curva donde ocurrieron los hechos. Allí fue colocadas varias rosas de color blanco y un letrero con el nombre del piloto de San Javier y el número 12, ese que le acompañaba allá donde iba. Además, los empleados y los corredores guardaron un minuto de silencio en memoria del joven corredor, al que jamás sacarán de su memoria y de sus corazones.

Además del dolor, tan grande como palpable con solo observar los rostros de los compañeros de fatigas de Borja Gómez, el enfado también se siente no solo en el equipo Laglisse, sino en todo el 'paddock'. La decisión de continuar con el Gran Premio como si no hubiera ocurrido nada por parte de Dorna, la organizadora de la cita, ha cabreado a todos los pilotos de la competición y, sobre todo, al equipo de Borja Gómez, que se dio de baja de la carrera tras lo ocurrido y mostró su rechazo en redes. «Desde Laglisse queremos comunicar que ninguno de nuestros pilotos continuará compitiendo este fin de semana en Magny-Cours. Todos los miembros del equipo están unidos y nuestro único pensamiento está con Borja y toda su familia. Como conjunto, no estamos de acuerdo en que siga la competición este fin de semana. Pero, más allá de eso, sobre todo, queremos transmitir nuestro agradecimiento a todas las personas que nos habéis apoyado y habéis mostrado vuestro cariño por Borja y su familia. De parte de todo el Team Laglisse, muchas gracias a todos por vuestro apoyo, comprensión y afecto», escribió el equipo ayer en su cuenta de Instagram. El FIM JuniorGP informó que «el campeonato se correrá en su honor y su memoria este fin de semana».

La parrilla se encuentra aún con el susto en el cuerpo tras lo sucedido con el líder de la categoría stock 600. Sobre todo Filippo Fuligni, uno de los tres pilotos implicados en el accidente fatal que acabó con la vida de Borja Gómez. Corredores como él han denunciado en sus redes sociales la falta de seguridad y la tardía intervención de los profesionales que se encontraban en la pista en el momento del accidente. «Es la primera vez que tengo que lidiar con una situación tan dura», indicó Fuligni, que segundos después de lo ocurrido intentó «avisar a los demás pilotos ante la falta de banderas» que mostraran la gravedad de lo que había pasado.

«Falta de seguridad y ayuda»

También alzó la voz el piloto Mathias Tamburini en su perfil de Instagram. El italiano, de apenas 15 años, puso la coherencia y mostró su malestar por continuar con la carrera y, sobre todo, con las posibles causas que podrían haber hecho que los hechos ocurridos tuvieran un desenlace fatal. «Una muerte va más allá del dinero perdido por venir aquí. Es una pérdida inesperada que debe tenerse en cuenta al practicar este deporte. Ocurrió por la falta de seguridad en pista y la falta de ayuda en el momento justo, cuando aún podían hacer algo y quizás salvar la vida del pobre Borja», confesó el de Pesaro en las últimas horas.

La familia de Borja Gómez, aún con un dolor desgarrador en su interior, como sus amigos, conocerá en las próximas horas las causas concretas de la muerte del piloto de tan solo 20 años. No será hasta el lunes, previsiblemente, cuando los familiares regresen a casa con el cuerpo del deportista.