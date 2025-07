Dorna no suspende la carrera del Europeo en la que murió Borja Gómez en una decisión inexplicable

Fernando Perals Viernes, 4 de julio 2025, 10:54 | Actualizado 11:04h. Comenta Compartir

El mundo del deporte en general y del motociclismo en particular está aún sobrecogido y con el corazón roto por la muerte del piloto sanjaviereño Borja Gómez este jueves en el circuito de Magny-Cours de Francia, en la prueba del Europeo de Stock. Pero, al parecer, el dolor que traspasa fronteras y llegado a todos los puntos del mundo no lo ha hecho en la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) y Dorna. En una decisión que nadie entiende y que resulta inconcebible de creer, la FIM no va a suspender la carrera de este fin de semana y prevé continuar con el Gran Premio.

Según ha podido saber LA VERDAD, la Federación Internacional de Motociclismo, encargada de impulsar esta cita, tiene previsto continuar con la competición en el circuito de Magny-Cours a pesar del accidente mortal sufrido por el piloto de San Javier. Borja Gómez se salió cuando conducía su moto Honda en una curva y fue atropellado por otro piloto.

A pesar de que en el 'paddock' es imposible encontrar a pilotos y trabajadores que mantengan la cabeza en la pista y no tenga el alma rota por lo acontecido en las últimas horas, a los deportistas y empleados de todos los equipos se les ha obligado a continuar con su labor y tendrán que participar en las clasificaciones de este sábado y la carrera de mañana domingo.

Cuesta asimilar la falta de humanidad por parte de Dorna y de su líder, el catalán Carmelo Ezpeleta, en la decisión de seguir con la carrera del Europeo de Stock de este fin de semana en Francia. Los propios pilotos son los primeros sorprendidos con que se siga con la prueba. «Es imposible de entender», manifiestan los corredores, que preferirían marcharse a casa antes de correr horas después de perder a un compañero en el asfalto al que deben salir con sus motos.

Temas

Francia