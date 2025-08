El murciano Carlos Cano, el rugido del futuro en el motociclismo regional

Hace varias temporadas que el nombre de Carlos Cano (Murcia, 15 años) resuena en el mundo de las dos ruedas entre acordes de éxito, con ... el eco de las voces que le postulan como el futuro del motociclismo regional amplificadas por un palmarés que, pese a su temprana edad, invita a soñar con los podios más elevados del deporte. Al menos, así lo proyecta el joven piloto criado en el tranquilo barrio murciano de San Basilio, determinado a ser el próximo en engrosar la lista de talento regional presente en el Mundial de Motociclismo.

El pasado fin de semana, el piloto del SeventyTwo Artbox que dirige Emilio Alzamora pegó otro bocado en su lucha por asaltar el podio de la clasificación general de la European Talent Cup. Su segundo puesto en el circuito de Motorland Aragón, a tan sólo una décima de la victoria, supuso su regreso al podio dos carreras después. Ahora, desde el cuarto escalón, Carlos Cano encara la recta final del campeonato a 23 puntos de la cabeza, compartida por los prometedores pilotos Fernando Bujosa y Álex Longarela.

«Fue una carrera muy luchada de la que salimos contentos por recortar nueve puntos al segundo clasificado. Ahora toca darlo todo, porque todavía quedan 100 puntos en juego y nuestro principal objetivo es llegar a la última carrera con opciones de campeonato», explica Carlos Cano con la mirada fija en el 21 de septiembre, fecha en la que se disputará la siguiente de las cuatro mangas que faltan por correr. El desenlace de la European Talent Cup pasa por Emilia-Romaña (por partida doble), Barcelona y Valencia, donde se escribirá el último capítulo de la defensa del título que Carlos Cano conquistó el año pasado, pero que este curso se está resistiendo por culpa de unos cambios inevitables.

En las mejores manos

«La primera vez que me subí a una moto tenía cuatro años, fue con mi padre en un descampado que tenemos al lado de casa. Recuerdo que la arrancó y me fui corriendo para atrás como cinco o seis metros; me asusté del sonido. Pero a los dos días me trajo a la escuela de Paco Mármol y me encantó, solo viéndolo ya me emocioné. A las tres o cuatro semanas empecé a entrenar con él», narra el joven piloto murciano. Enrolado desde entonces en la prestigiosa academia de pilotaje de Pakote, considerado el padre deportivo de Pedro Acosta, Cano acude prácticamente a diario a la cuna que ha alumbrado talentos mundiales como Fermín Aldeguer o Álvaro Carpe, al que define como «un amigo con el que entreno mucho y al que me hace súperfeliz ver correr en Moto3».

Los métodos de Paco Mármol se mezclan desde hace tres años con los consejos de Emilio Alzamora, mentor de Marc Márquez y director del SeventyTwo Motorsports. «Desde que empecé a trabajar con Emilio me ha ayudado a mejorar en muchos aspectos. Siempre tiene algún consejo preparado antes de salir a carrera; tenerlo a tu lado te da un plus increíble», asegura el joven piloto. «Con Pakote es diferente, llevo con él once años. Ha sido quien me lo ha enseñado prácticamente todo. Desde las minimotos hasta ahora, que me sigue enseñando cosas nuevas y me recuerda otras que, si no fuera por él, a veces se me olvidarían». Ellos dos, Paco y Emilio, son los responsables de esculpir y moldear ese talento bruto que Cano ha exhibido desde el primer día, esa agresividad en carrera que, simplemente, se tiene o no se tiene.

Un sueño mundial

En competición desde los seis años, Carlos Cano ha ido quemando etapas a golpe de podio. La progresión del joven piloto murciano se puede narrar a través de su palmarés: desde 2018, ha sido campeón de España en Minimotos, en el MiniGP 110, donde arrasó en el calendario de la Cuna de Campeones, en Moto5 y, además, subcampeón en PreMoto3. Pero hasta el momento, su título más destacado llegó el pasado 2024, con su primer entorchado continental en la European Talent Cup, encuadrada dentro del Mundial Junior. Este 2025 supone su segundo año en la categoría, la defensa de un título que se presentaba complicada desde el inicio.

La progresión física de Carlos Cano desde el año pasado, tallada en 12 centímetros y varios kilos de peso, ha lastrado el desempeño de su moto. «Estoy centrado al máximo en mi físico, en permitir que la moto dé el cien por cien en las últimas carreras», asegura el joven piloto, que aprovecha los días de descanso para salir a correr o montar en bicicleta. Con las cuatro mangas restantes de la ETC por delante, y una próxima temporada donde saltará a la parrilla del JuniorGP con una KTM de 250cc para la que se siente preparado tanto técnica como físicamente, Carlos Cano rueda con la mirada fija en su última meta: «Estoy aquí para hacer este sueño lo más grande posible. Estar en Moto3 sería increíble, pero mi sueño desde pequeño siempre ha sido llegar a MotoGP y competir con los más grandes de este deporte», concluye.