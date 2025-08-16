Máximo Quiles, quinto, y Álvaro Carpe, séptimo, cierran un sábado notable en Austria

Fernando Perals Sábado, 16 de agosto 2025, 14:03 Comenta Compartir

Quizás no fue tan exitosa como se esperaban, pero la sesión de clasificación del sábado de Moto3 en el Gran Premio de Austria fue notable para los murcianos Máximo Quiles y Álvaro Carpe. El piloto del Aspar Team saldrá quinto en la carrera de este domingo tras volver a colarse entre los mejores pilotos del día

Por su parte, Carpe mejoró las sensaciones que le dejó la sesión de libres del viernes, donde no se sintió cómodo encima de su moto el piloto del Red Bull KTM Ajo. El de El Esparragal y su equipo corrigieron errores y fueron más veloces este sábado, hasta alcanzar la séptima plaza, posición desde la que saldrá el domingo en el circuito austriaco de Red Bull Ring.

La pole fue para el argentino Valentin Perrone. El segundo más rápido del día fue el valenciano Ángel Piqueras y tercero, el japonés Ryusei Yamanaka. El sevillano José Antonio Rueda, líder del mundial, no pasó de la octava plaza.

Como casi siempre, Quiles y Carpe amenazan con ser protagonistas en el regreso del Mundial de Moto3. Ambos pelearán en la carrera de este domingo por volver a subirse al podio y, quién sabe, si para poder hacerlo en el cajón más alto. El del Aspar Team busca la que sería su segunda victoria o su sexto podio en las últimas siete carreras.

Máximo Quiles es una de las sensaciones de la temporada y se nota en cada metro del 'paddock', donde todos los pilotos, incluidos los favoritos, lo tienen muy en cuenta. Tanto es así que este sábado, en la Q2, la mayoría esperó a que la moto turquesa del corredor murciano saliera de su garaje y pusiera rumbo al asfalto para activar sus motores. Marcando el ritmo, tirando de la parrilla. Eso hace Quiles con solo ocho carreras en su mochila.

Carpe ya sabe lo que es ganar en este circuito, la ha hecho hasta en tres ocasiones en campeonatos menores al Campeonato del Mundo. Aún no ha probado el sabor del triunfo en Moto3 y no quiere tardar mucho en hacerlo. El piloto de KTM, tercero en la clasificación general en su primer año en el Mundial, persigue un gran resultado que se le está escapando en las últimas pruebas. Quiles está entre los favoritos para los puestos de la cabeza. La batallá será dura, pero el espectáculo está asegurado.

