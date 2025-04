El mánager de Pedro Acosta echa el enésimo pulso a KTM

Como se preveía, Catar tampoco fue un circuito donde volver a sonreír para Pedro Acosta. Aunque terminó siendo octavo (cruzó la línea de meta ... noveno pero la sanción de Maverick Viñales le permitió escalar una posición), el piloto de Puerto de Mazarrón estuvo en todo momento lejos de la cabeza y no pudo luchar por lo que anhela ya desde la temporada pasada: el podio y su primera victoria en MotoGP.

En Doha quedaron patentes dos cosas: que la KTM no da para más, algo que volvió a quedar demostrado sobre el asfalto, y que al Tiburón cada vez se le acaba más la paciencia. Esto último lo demostró su mánager, Albert Valera, que le echó un pulso, otro más, al equipo austríaco tras el desilusionante arranque del mundial para su representado. «Lo que nosotros y KTM necesitamos es un paso decisivo, una señal clara por parte del desarrollo. Pero si esto no ocurre, también nos activaremos y evaluaremos y negociaremos concretamente las opciones para Pedro», delcaró el encargado del presente y el futuro del mazarronero en la máxma categoría del Mundial de motociclismo.

Valera volvió a manifestar que los test de Jerez, próxima cita en el campeonato (25-27 de abril) son una fecha clave para el futuro del Tiburón. «El día del Gran Premio de Jerez es un hito. Si aquí se puede ver que la brecha se puede cerrar, entonces perfecto. Si no es así, veremos», reconoció el manager del piloto.

En busca de la felicidad

La realidad es que el de Puerto de Mazarrón está «sufriendo» con los resultados y con la incapacidad de poder pelearse en la pista con los mejores. Por ello, Albert Valera ya está trabajando en que su pupilo encuentre la felicidad que está buscando y de momento no está encontrando en su regreso a KTM. «Los pilotos necesitan las mejores motos y los fabricantes quieren lo mismo; así funciona el mercado», apuntó Valera en Speedweek.com.

«Lo que nosotros necesitamos es un paso decisivo, una señal clara por parte del desarrollo», asegura el representante

Honda y Ducati siguen detrás de Pedro Acosta, que, aunque acaba contrato en 2027 con KTM, en el 'paddock' todos tienen claro que esta campaña será definitoria para que el piloto decida si quiere cortar de raíz la unión con el equipo naranja. Ya lo avanzó hace unas semanas el propio Albert Valera: «Pedro necesita una moto ganadora para alcanzar sus objetivos y no puede esperar eternamente».

No hay semana tranquila para el joven piloto. No existe desde que la crisis económica de KTM le borrar la sonrisa ya en Navidad. Las primeras carreras tampoco han ayudado y el futuro no parece mejor. Queda poco más de una semana para Jerez. El reloj corre demasiado rápido para KTM. El piloto, mientras, deshoja la margarita.