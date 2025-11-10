Jorge Martín regresará en Valencia para el cierre de MotoGP El campeón de 2024 estará presente en la última cita de la temporada, al igual que Maverick Viñales, aunque ambos deberán pasar un control médico previo en el circuito

Pasada la resaca del Gran Premio de Portugal, la previa de la última prueba de esta larga temporada en MotoGP trae muy buenas noticias con los esperados retornos de dos de los españoles lesionados de larga duración. Y es que los equipos de Jorge Martín y Maverick Viñales han confirmado que sus pilotos viajarán hasta el Circuit Ricardo Tormo de Cheste para disputar el Gran Premio de la Comunitat Valenciana este mismo fin de semana.

En el caso del piloto madrileño de Aprilia, se había perdido los últimos cuatro grandes premios después de su caída en el sprint de GP de Japón, donde sufrió una fractura con desplazamiento de la clavícula derecha que le obligó a operarse una vez más, en esta fatídica temporada para él. Un carrusel de lesiones para Jorge Martín, que comenzó en la pretemporada y que le hizo pasar hasta cuatro veces por el quirófano en apenas ocho meses. Con una veintena de huesos rotos en total, la defensa del título de MotoGP en 2025 fue imposible para el de San Sebastián de los Reyes.

No le han ido mucho mejor las cosas a Maverick Viñales. Después de un inicio dubitativo, el piloto catalán estaba dándole la vuelta a su primer año con la KTM con varios resultados ilusionantes como el segundo puesto en Catar (un podio que más tarde le fue arrebatado por sanción), el cuarto de Jerez y los quintos de Le Mans y Assen. Sin embargo, toda esa evolución se detuvo en seco en el mes de julio en Alemania. Una complicada lesión en el hombro izquierdo, que requirió cirugía, le hizo aparecer y desaparecer de la parrilla. En la segunda mitad de temporada se ha perdido un total de siete grandes premios; los tres últimos de manera consecutiva, para una lesión que requería meses para su completa recuperación.

Tanto Martín como Viñales viajarán hasta Valencia con la intención de correr el último GP del año, aunque, como establece el protocolo, ambos deberán superar el reconocimiento médico del jueves en la clínica del Circuit Ricardo Tormo. Una vez tengan el 'apto' médico, podrán salir a pista con la MotoGP para disputar los primeros entrenamientos del viernes y evaluar ellos mismos su estado físico durante el fin de semana.

El hecho de reaparecer en Valencia y poder despedir el año encima de la moto no solo es una victoria moral para el piloto, tiene un trasfondo mucho más importante. El martes posterior al Gran Premio de la Comunitat Valenciana se disputa el tradicional test post temporada en este mismo circuito, que es cuando los equipos ponen por primera vez sus prototipos del año siguiente en un circuito. Esta es la única jornada en la que los pilotos oficiales pueden probar el primer boceto de la que será su moto en 2026, ya que durante el invierno se trabaja en la fábrica desarrollando esas MotoGP con los comentarios de los pilotos. Poder probar ese prototipo y dar unas directrices claras y ajustadas a las necesidades de cada uno, puede condicionar toda la temporada siguiente.

De momento, el único piloto que seguro no participará en el test de postemporada será Marc Márquez, todavía en proceso de recuperación de la fractura en el coracoides y de la lesión de los ligamentos acromioclaviculares de su hombro derecho. Su equipo ya informó hace varias semanas que no volvería a subirse a su Ducati en 2025, aunque sí que estará presente en Valencia durante un fin de semana en el que, entre otras cosas, asistirá la gala de los 'MotoGP Awards 2025' que se realizará el domingo después de las carreras en el mismo recinto del Ricardo Tormo de Cheste.