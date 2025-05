Gran remontada de Álvaro Carpe para rozar el podio en Le Mans, donde Quiles acaba séptimo

Fernando Perals Domingo, 11 de mayo 2025, 12:05 | Actualizado 12:12h. Comenta Compartir

El murciano Álvaro Carpe fue la gran sorpresa en la carrera de este domingo en el Gran Premio de Le Mans. A pesar de que el sábado dejó como gran protagonista a su paisano Máximo Quiles, que logró la pole, la gran cita del fin de semana dibujó una sonrisa mayor en el rostro de Carpe. El de El Esparragal salió decimotercero pero fue de menos a más, trazó una remontada brillante y acabó cuarto, rozando el podio. La victoria fue para José Antonio Rueda, segundo quedó el australiano Joel Kelso y David Muñoz fue tercero.

El piloto de Red Bull KTM Ajo acabó tremendamente satisfecho después de una carrera en la que no hizo prisioneros. Se agarró a la pista, siempre tuvo a rueda a los corredores que tenía por delante y fue coleccionando adelantamientos con algún que otro emocionante duelo que se metió en el bolsillo.

En las últimas vueltas de la prueba, Carpe vio muy cerca subirse al podio en el Gran Premio de Francia. El español David Muñoz y el australiano Joel Kelso veían por el retrovisor a un 'avión' de color naranja que quería arrebatarles un espacio en lo alto del cajón, pero no pudo ser. Al murciano le faltaron un par de vueltas para pelear por el que hubiera sido su segundo podio.

«La pista no estaba en las mejores condiciones pero he ido cogiendo confianza y cada vez me sentía mejor. Es un gran resultado que refleja el buen trabajo de todo el equipo durante el fin de semana», señaló el de El Esparragal tras su cuarto puesto. «Siempre que hay lío por delante pienso que puedo pillar algo, pero no pudo ser este domingo», añadió sobre lo cerca que tuvo el podio.

Por su parte, su paisano Máximo Quiles cuajó un buen Gran Premio a pesar de un inicio algo tímido en el que perdió varias posiciones. Fue de más a menos el murciano, que veía cómo desde el principio iba perdiendo puestos en la cabeza. Acabó cruzando la meta en séptima posición tras mantener un buen ritmo y defender esa plaza en la segunda mitad de carrera.

Un resultado que debe dejar satisfecho al joven piloto de 17 años. Quiles llegaba a Francia renqueante aún de una fractura en el dedo pulgar de su mano derecha que le privó de estar en Catar y Jerez. El de este domingo era su segundo Gran Premio en el Mundial. Se lleva la pole y un séptimo puesto aguantando dolores y sin experiencia alguna.