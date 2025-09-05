Doblete 'naranja', con Acosta segundo, en el mejor viernes de la temporada de KTM

Francisco J. Moya Viernes, 5 de septiembre 2025, 19:53 Comenta Compartir

Las KTM mandan en el circuito de Montmeló tras el primer día de acción en el GP de Cataluña. Si por la mañana Pedro Acosta fue el más rápido en los ensayos libres, por la tarde Brad Binder subió la apuesta 'naranja' para liderar la Practice de MotoGP, secundado por su compañero, a una décima, y ambos por delante de los hermanos Álex y Marc Márquez con las Ducati. Fue el mejor viernes de la temporada, sin ninguna duda, para el equipo KTM. La marca austríaca está por fin encontrando el camino. Y Acosta, muy sólido, va más rápido que nunca.

El tiempo de Binder (1:38.131) está por debajo del récord del trazado de Montmeló, que desde el pasado año estaba en poder de Alex Espargaró con Aprilia. Esto da una muestra de cómo han mejorado las KTM en las últimas semanas. Binder mejoró en 49 milésimas la marca anterior para establecer un nuevo tiempo de referencia, que, sin embargo, podría ser superado este sábado durante las clasificaciones.

Marc Márquez, intocable durante tres meses con 14 victorias consecutivas, siete en carreras esprint y siete en Grandes Premios, tuvo que conformarse ayer con el cuarto tiempo, a 224 milésimas de Binder. Acosta, no obstante no se fía del catalán. «No hay que hacerse ilusiones para el domingo, hay que tomárselo con calma, Marc Márquez y Álex Márquez están fuertes y tienen un ritmazo», declaró el Tiburón de Mazarrón a Onda Regional.

Marc destaca a sus rivales

El seis veces campeón del mundo, rumbo a su séptima corona en la categoría reina, advirtió el jueves que el trazado catalán era uno de los menos favorables para él y destacó las fortalezas de sus rivales, como quedó patente este viernes. Marc Márquez atacará fuerte y querrá ganar en casa, pero a juzgar por lo sucedido en los libres de este viernes tanto Binder como Acosta se lo van a poner muy complicado tanto en la esprint de hoy como en la carrera de mañana.

A destacar, en el apartado negativo, el rendimiento este viernes de Pecco Bagnaia, que tendrá que pasar la criba de la Q1. Y es que fue 21º, a más de un segundo del mejor tiempo del día. En un circuito que la va de cine al italiano, ganador en su anterior visita a Barcelona, el resultado de este viernes es preocupante. 2025 está siendo un año nefasto para él. Tampoco fue un buen día para el murciano Fermín Aldeguer, que acabó con el 14º mejor tiempo y se quedó fuera de la Q2 directa.

Caída de Quiles

Mientras, en Moto3, el murciano Máximo Quiles fue quinto después de haber sufrido una fuerte caída por la mañana. Por la tarde aseguró el pase directo a la Q2 de este sábado. Quiles, que viene de conseguir su segundo triunfo de la temporada en Hungría, ocupaó la parte alta de la clasificación en los primeros minutos, aunque una fuerte caída le impidió finalizar la sesión y tan solo pudo completar nueve vueltas. Por la tarde, fue de menos a más, recuperando sensaciones después del golpe sufrido por la mañana, y rápidamente fue capaz de colocarse en el 'top 5'.

«No he tenido las mejores sensaciones después de la caída de esta mañana ya que ha sido un golpe fuerte y por la tarde no he tenido la misma confianza. He conseguido concentrarme y hemos asegurado la Q2 pese a no encontrarme al cien por cien», comentó el murciano. Álvaro Carpe, mientras, fue 14º.