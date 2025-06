Un diez para los Márquez al sprint

Jesús Gutiérrez Madrid Sábado, 28 de junio 2025, 17:54 | Actualizado 18:23h. Comenta Compartir

Ni con el cuerpo lleno de magulladuras tras las dos caídas del viernes pudieron con el líder de MotoGP, Marc Márquez, que ganó su noveno sprint de la temporada. Siempre con su hermano Álex como segundo clasificado. Y en la única carrera sabatina que no ganó el mayor de la saga, la victoria fue para Álex y el segundo puesto para Marc. Así que se mantiene el pleno en este campeonato del mundo de los dos pilotos de Cervera, que han convertido MotoGP en el latifundio particular de los Márquez en 2025.

No parecía que el de Assen fuera el sprint de Marc. Dos fuertes caídas en los entrenamientos del viernes le habían dejado con sendas contusiones en el brazo izquierdo y en la zona pélvica, además de un corte en la barbilla que requirió de un punto de sutura. Durante toda la mañana se le había visto al español hacer gestos de dolor cada vez que se bajaba de su Ducati y en la qualy de la mañana, apenas había sido cuarto, fuera de la primera fila y lejos de la pole de Quartararo y de sus dos teóricos rivales, Bagnaia y Álex. Pero esa Q2 había tenido truco. «No he querido arriesgar más de la cuenta en la calificación porque ya tenía una vuelta aceptable y después de las caídas de ayer mi cuerpo no podría haber aceptado otro impacto fuerte», confesaba el líder de MotoGP, que tenía un as en la manga en el sprint.

La clave estuvo en la salida. Una arrancada fulgurante de Marc Márquez desde la cuarta posición con la que rebasaba a las dos Ducati que tenía delante en la recta y llegaba emparejado a la Yamaha de Quartararo en la primera curva. Lo intentó el español, pero iba por fuera y no tenía el sitio bueno. Llegaron a tocarse y a punto estuvo de irse al suelo Marc, pero se mantuvo sobre su moto y esperó hasta la frenada de la última chicane para consolidar el adelantamiento al francés y ponerse líder antes de completar la primera vuelta. Y se puede decir que ahí acabó la carrera. «Sabía que mi carrera dependía de la salida, que en la posición donde saliera iba a terminar porque podía defenderme, pero no atacar a las Ducati», tenía claro Marc Márquez.

Defensa numantina

El rival más duro de Marc volvió a ser Álex, que adelantó a Bagnaia en la primera vuelta y en la segunda pasó a Quartararo. A partir de ahí, se convirtió en la sombra de su hermano, con el que se colocó casi en paralelo en algún punto, pero no tuvo ninguna ocasión de meterle la moto. El de Gresini era más rápido en los sectores 2 y 3, la parte más rápida del trazado y donde es más difícil adelantar, mientras que Marc era superior en las dos frenadas más fuertes y los dos puntos claros de adelantamiento, la última chicane y la primera curva. Y aprovechaba esa superioridad para ganar unos metros que eran oro en cada vuelta. «Frenando difícilmente me iba a pasar, porque era mi punto fuerte, y en la parte rápida, cuando Álex me atacaba, si iba por la línea y no cometía un error, ahí es muy difícil adelantar», concluía el ganador del sprint, que se defendió durante doce vueltas del acoso de su hermano.

Victoria inesperada para Marc y podio que le supo bien a Álex, que antes de empezar hubiera firmado: «Hoy lo veía crudo después del entrenamiento de la mañana, porque no tenía ritmo y pensaba en estar en el top 5». Un segundo puesto que también le afianza en la segunda posición de la general, a 43 puntos del liderato y 74 por encima del tercero, Pecco Bagnaia, que volvió a fallar en su pista favorita.

A Bagnaia se le ven las costuras

Se esperaba mucho del italiano en Assen, en un circuito donde había ganado en las tres últimas ediciones. Salía segundo en la parrilla, solo con Quartararo por delante, pero se le volvieron a ver las costuras y ni pudo defenderse del ataque de los Márquez ni seguir su estela, e incluso se vio superado por Marco Bezzecchi y Fabio Di Giannantonio. Y gracias a la caída de Quartararo a cuatro vueltas del final, cuando el francés se mantenía cuarto, ganó una posición gratis. El tercer puesto de Bezzecchi con la Aprilia, por cierto, que rompía una racha de tripletes de Ducati, que había teñido de rojo el podio en todos los sprint.

Buen sexto puesto de Maverick Viñales con la KTM, que durante las trece vueltas estuvo cerrando el grupo delantero y solo se dejó llevar al final, cuando vio que era imposible ganar posición con las Ducati. Séptimo fue Fermín Aldeguer, a pesar de tener que hacer una vuelta larga por exceder los límites de pista. Una sanción que también recibió Pedro Acosta al final de la carrera y como no pudo cumplirla, le aplicaron tres segundos de penalización, perdiendo la octava posición con Franco Morbidelli, pero cerrando la zona de puntos.

Antes de disputarse la carrera al sprint de MotoGP, se habían celebrado las calificaciones de las categorías pequeñas. Con pole del brasileño Diogo Moreira en Moto2, donde el rookie Iván Ortolá acabó segundo, superando a los dos candidatos al título de la clase intermedia, Manu González, tercero, y Arón Canet, cuarto. Y en Moto3, el líder, José Antonio Rueda, logró la pole y lideró una primera fila repleta de españoles con Álvaro Carpe y David Almansa en el segundo y el tercer puesto, respectivamente.