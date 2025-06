Viernes de dolor para Marc Márquez en Assen

Jesús Gutiérrez Madrid Viernes, 27 de junio 2025, 18:58 Comenta Compartir

El primer día de gran premio estuvo plagado de incidentes que obligaron a ir retrasando los distintos entrenamientos y actos previstos, entre ellos, la visita del rey de los Países Bajos, Guillermo Alejandro, que estuvo presente en el centenario de las carreras en Assen y que departió unos minutos con los cuatro campeones de la clase reina presentes en la actual parrilla (Marc Márquez, Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo y Joan Mir), en ausencia del quinto, Jorge Martín.

La lluvia había hecho acto de presencia por la mañana, empapando el circuito y provocando varias caídas en la primera sesión de Moto3, pero lo que hizo retrasar todo fue un problema mecánico en la moto del español David Almansa, que soltó aceite por todo el trazado, lo que unido con el agua convirtió el asfalto en una pista de hielo. Durante casi una hora todos los pilotos permanecieron en los boxes y hasta fue necesaria la presencia de los bomberos con mangueras de alta presión para diluir el producto deslizante.

Pero no todas las culpas de las caídas fueron del aceite. La temperatura del asfalto tampoco acompañó, con casi 30 grados menos que hace un fin de semana en Mugello. Y ese poco agarre del neumático lo pagó Marc Márquez en el primer entrenamiento libre, cuando sufrió una caída muy fea, la primera del día, que le provocó una contusión en el tríceps izquierdo con compresión del nervio cubital, que hacía que se adormeciera el brazo, pero que no impidió que luego volviera a pista y lograra el mejor tiempo por la mañana.

Nueve caídas

El FP1 matinal había servido de aviso a navegantes, aunque no evitó otro carrusel de caídas en la práctica de la tarde que arrancó aún más accidentada desde los primeros minutos. Hasta seis pilotos se fueron al suelo en los diez primeros minutos de sesión: Álex Márquez, Fermín Aldeguer, Johann Zarco, Franco Morbidelli, Enea Bastianini y Aleix Espargaró. Y antes del ecuador de la misma, llegó la séptima, del japonés Ai Ogura, que convirtió su Aprilia en una bola de fuego y provocó la primera de las dos banderas rojas del entrenamiento. La segunda llegó también por otra caída, la del italiano Lorenzo Savadori, que dejó su moto en mitad de la trazada, cuando habían comenzado ya los primeros ataques al crono, lo que hizo sembrar aún más la tensión en los minutos finales.

Los ocho pilotos caídos hasta ese momento solo tenían una moto en el box para su intento de vuelta rápida, para estar dentro del top 10 que daba acceso a la Q2. En esas estaba Marc Márquez cuando sufrió su segunda caída del día en la rápida curva 7 a más de 160 km/h. Comparada con la de la mañana, el impacto no fue tan duro con el asfalto, pero el arrastrón por la zona de la grava le dejó muy dolorido y necesitó la ayuda de los comisarios para levantarse y dar por concluida la jornada.

Aunque pasó antes por el box de Ducati, acabó en el centro médico del circuito, donde le fue diagnosticada una pequeña contusión pélvica y un corte en la zona de la barbilla que requirió un punto de sutura. «Tranquilidad absoluta», comentaba el director médico de MotoGP, Ángel Charte, que aseguraba que no peligraba su continuidad en el gran premio, pese a que se espera un fin de semana muy dolorido para el de Cervera. Después, ante los medios de comunicación, Márquez bromeaba sobre su herida en la cara: «Ojalá ese punto contase también para el campeonato». Y así explicaba cómo había vivido su viernes más accidentado en mucho tiempo: «Las dos caídas han sido diferentes, a alta velocidad, pero limpias, y eso ha hecho que me salvara de cualquier lesión. El problema es que en este circuito no hay grava, hay piedras, y cuando llegas te golpean fuerte. Por suerte, no hay nada grave, contusiones por todo el cuerpo, pero todo bien».

Además de esquivar una posible lesión, Márquez también se libró de pasar por la repesca de la Q1, porque ya había hecho un tiempo decente que le situaba sexto en la clasificación. Y eso que cuando se fue al suelo iba rodando dos décimas por debajo de la vuelta más rápida. Ese mejor crono del día fue para el francés Fabio Quartararo, que con su Yamaha superó a Álex Márquez y a Pedro Acosta, tercero en un buen día con la KTM, y cuarto terminó Marco Bezzecchi con la Aprilia, en una jornada con variedad mecánica en la parte alta. Quinto concluyó Bagnaia, justo por delante de su compañero de equipo, y cerraron las diez primeras posiciones de la parrilla que marcan el acceso a la Q2 Fabio Di Giannantonio, Maverick Viñales, Franco Morbidelli y Johann Zarco, la única Honda que esquivó la Q1 y mandó al madrileño Raúl Fernández a la undécima posición por solo una milésima.

En las categorías pequeñas, donde tampoco se libraron de las caídas, los más rápidos del día fueron Filip Salac en Moto2, que terminó por delante de los dos candidatos al título, Arón Canet y Manu González, segundo y tercero, respectivamente; y Luca Lunetta en Moto3, superando al sevillano David Muñoz, con el líder José Antonio Rueda cuarto. En la cilindrada pequeña, los dos primeros de la pasada cita de Mugello, Álvaro Carpe y Máximo Quiles terminaron decimoctavo y vigésimo, en un viernes de sufrimiento también para los dos rookies.