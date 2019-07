Ana Carrasco: «Ahora soy mejor piloto que al ganar el Mundial» Inma Martín (Ayuda en Acción), Ana Carrasco, Patricia Suárez (Marketing de Midas) y María José Aparicio (DGT). / efe LA VERDAD Jueves, 11 julio 2019, 00:48

La ceheginera Ana Carrasco dijo ayer que ahora es «mejor piloto que al ganar el Mundial, lo que me ha abierto muchas puertas en lo deportivo. He entrado en el mejor equipo, el Kawasaki Provec. Esto me ha dado la oportunidad de mejorar mi pilotaje, de trabajar con gente con mucha experiencia», destacó en un acto de la Dirección General de Tráfico (DGT) y la empresa de reparación de coches Midas, en Madrid. Carrasco es segunda en la general del Mundial esta temporada y ahora se encuentra en la pausa de verano. La murciana mantiene sus esperanzas de revalidar el título conseguido hace casi un año, aunque le separan 43 puntos del líder, el madrileño Manu González.

La piloto estuvo en el acto como abanderada de la campaña solidaria #EllasConducen. «Estoy encantada de poner mi granito de arena en esta campaña», declaró. La empresa Midas, con el apoyo de la DGT y en colaboración con la ONG Ayuda en Acción, ha lanzado esta campaña para financiar el carné de conducir a mujeres marginadas y en riesgo de exclusión social.