Máximo Quiles y José Ballesta, alcalde de Murcia, en el acto. AYTO de Murcia

El Ayuntamiento de Murcia reconoce la trayectoria de Máximo Quiles, el piloto murciano que brilla en el Mundial de Moto3

El alcalde recibió en el Salón de Plenos a la promesa del motociclismo, que en su primera temporada mundialista ya ha logrado una victoria, cinco podios y una pole

LA VERDAD

Lunes, 11 de agosto 2025, 13:55

La Región de Murcia es cuna de talento, y cuando ese talento se combina con esfuerzo, pasión y determinación, el resultado es una trayectoria que traspasa fronteras. Así lo demuestra con su trayectoria Máximo Quiles, joven piloto murciano que está dejando huella en el Campeonato del Mundo de Moto3 y que ha sido recibido hoy por el alcalde de Murcia en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

Durante el acto, José Ballesta entregó al joven piloto, Máximo Quiles, de una placa conmemorativa como reconocimiento a su extraordinaria carrera deportiva y a su labor «ya que es un orgullo tener un piloto que lleva el nombre de Murcia por delante de todos los éxitos deportivos en circuitos de todo el mundo, además de ser ejemplo de esa juventud que se esfuerza, que cree en la lucha y en el mérito», tal y como destacó el alcalde en la recepción.

Con solo 17 años, Máximo Quiles debutó esta temporada en Moto3 con el CFMoto Gaviota Aspar Team, acumulando ya en sus primeras ocho carreras una victoria, cinco podios, una pole position y 126 puntos. Entre sus hitos, destaca el triunfo en el Gran Premio de Italia (Mugello) con un adelantamiento histórico en la última curva, así como podios en Silverstone y Aragón, en este último compartiendo el cajón con otro piloto murciano, Álvaro Carpe.

El joven deportista, que inició su carrera en campeonatos de minivelocidad con apenas seis años, es el único bicampeón de la European Talent Cup y ha competido con éxito en la Red Bull MotoGP Rookies Cup, donde fue tercero en dos ediciones consecutivas. Su talento ha despertado la atención de referentes del motociclismo como Marc Márquez, que lo considera una de las grandes promesas de este deporte.

En la recepción, el alcalde felicitó a Quiles por su entrega, humildad y capacidad para inspirar a los jóvenes murcianos, destacó su ejemplo de disciplina y pasión, lo que hace posible alcanzar las metas más altas y, en este caso, sin olvidar las raíces.

