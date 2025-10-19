La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El murciano Álvaro Carpe, celebrando su tercer puesto de ayer. AFP
Motociclismo

Álvaro Carpe, tercero, vuelve al podio cuatro meses después en Moto3

El debutante murciano ganó la lucha por el último escalón en las vueltas finales tras una bonita batalla; Máximo Quiles terminó quinto

Fernando Perals

Fernando Perals

Domingo, 19 de octubre 2025, 20:50

Comenta

Álvaro Carpe vuelve a sonreír en el Mundial de Motos. El debutante murciano regresó al podio este domingo en el Gran Premio de Australia cuatro ... meses después de que lo hiciera por última vez en Mugello (Italia). El piloto del Red Bull KTM Ajo consiguió meterse en el bolsillo la lucha por el último escalón del podio tras ganar una bonita batalla que se libró en las últimas vueltas con varios hombres fuertes de la categoría, como el propio Carpe, su paisano Máximo Quiles, que terminó quinto, y Joel Esteban.

