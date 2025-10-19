Álvaro Carpe, tercero, vuelve al podio cuatro meses después en Moto3

Álvaro Carpe vuelve a sonreír en el Mundial de Motos. El debutante murciano regresó al podio este domingo en el Gran Premio de Australia cuatro ... meses después de que lo hiciera por última vez en Mugello (Italia). El piloto del Red Bull KTM Ajo consiguió meterse en el bolsillo la lucha por el último escalón del podio tras ganar una bonita batalla que se libró en las últimas vueltas con varios hombres fuertes de la categoría, como el propio Carpe, su paisano Máximo Quiles, que terminó quinto, y Joel Esteban.

El de El Esparragal salió victorioso y logró cruzar la meta en tercera posición para firmar un fin de semana sobresaliente del equipo naranja, ya que su compañero, el sevillano José Antonio Rueda, celebró su título mundial con el triunfo en el circuito de Phillip Island. Joel Kelso terminó segundo.

«Han sido unos días muy positivos para nosotros. No ha sido fácil volver a subirse al podio. Hemos trabajado duro para regresar a esta posición, que supone un logro realmente especial. Ha sido una pena no poder alcanzar a José Antonio Rueda y Joel Kelso, pero al menos he podido alejarme unos metros de los de atrás y asegurar el tercer puesto. Ha sido un domingo increíble para el equipo. Me alegro por todos», señaló Carpe tras la carrera de este domingo.

Piqueras, al alcance

Máximo Quiles no salió este domingo con la misma sonrisa que Carpe, ya que en los últimos giros no estuvo tan rápido ni avispado como su vecino. Pero tiene razones para estar satisfecho y motivado para las tres carreras que quedan. El 'rookie' le dió un mordisco importante a la distancia que le separa del subcampeonato del mundo, un puesto que ostenta ahora Ángel Piqueras, que este domingo fue decimoséptimo. Quiles ya tiene al valenciano a puntos de distancia. Próxima cita: Malasia, este próximo fin de semana.

Acosta se conforma con un quinto puesto; Aldeguer acaba decimocuarto

La carrera de MotoGP no dejó muchas alegrías para los murcianos. Pedro Acosta, que el sábado logró subirse al podio como tercero en la carrera al sprint, se tuvo que conformar con un quinto puesto que seguro dejó poco satisfecho al de Puerto de Mazarrón. El Tiburón, de más a menos, fue perdiendo posiciones en el tramo final y terminó quinto.

Por su parte, Fermín Aldeguer sufrió de lo lindo todo el fin de semana en tierras australianas. Tras la caída del sábado, el de La Ñora no pudo pasar de la decimocuarta posición tras la victoria de la pasada semana en Indonesia. El protagonista del día fue el madrileño Raúl Fernández, que se regaló su primer triunfo.