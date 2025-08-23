Aldeguer saldrá octavo en Hungría y Acosta, séptimo tras acabar en el suelo en la sprint

Fernando Perals Sábado, 23 de agosto 2025, 15:44 Comenta Compartir

El murciano Fermín Aldeguer se quedó cerca de otro podio en la carrera al sprint este sábado en el Gran Premio de Hungría. El de La Ñora, que saldrá octavo este domingo, volvió a pelear por subirse al cajón en el estreno del circuito de Balaton Park, pero los italianos Luca Marini y Franco Morbidelli le privaron de un logro que ya consiguió la semana pasada en Austria. Al final, el piloto del equipo Gresini se tuvo que conformar con una meritoria quinta plaza. Primero volvió a ser Marc Márquez, en la clasificación y en la sprint. Los italiano Di Giannantonio y Franco Morbidelli fueron los que acompañaron al piloto de Cervera en el podio de la carrera.

Pedro Acosta, que llegaba la jornada del sábado como el más rápido sobre el asfalto húngaro, sufrió en la clasificación y no pudo pasar del séptimo mejor tiempo (1:37.099), más de cinco décimas de Marc Márquez, que volvió a meterse en el bolsillo otra pole (1:36.518).

El Tiburón, que se veía con ritmo para competir por los puestos de cabeza, volvió a cometer un error en una carrera al sprint que hizo añicos sus aspiraciones. En la vuelta 6, y en plena pelea con el último campeón del mundo, Jorge Martín, el piloto de Puerto de Mazarrón se fue largo y acabó deslizando por el suelo hasta acabar en la grava.

Acosta se rehizo, levantó su moto y volvió al asfalto, pero lejos quedaban ya el resto de pilotos y las opciones de batallar por escalar posiciones. Fue decimoséptimo, solo por delante de Binder. El piloto de KTM volvió a sobrepasarse y pecó de excesivo ímpetu en su lucha con Jorge Martín y no pudo acabar lidiando con los favoritos por subirse al podio. La de la carrera al sprint fue la tercera caída del Tiburón en lo que llevamos de fin de semana en Hungría.

El mazarronero saldrá una posición por delante de Aldeguer este domingo en la carrera. Séptimo Acosta, octavo Aldeguer (1:37.130), que se quedó a seis décimas del extraterrestre Marc Márquez. El de Cervera, que parece estar en otro planeta, correr para la galería y el espectáculo y que se encamina ya hacia su séptimo título de campeón del mundo. Pole y victoria en la carrera al sprint para el de Ducati, que no tiene rival. Ni en Hungría ni en ningún lugar del mundo.