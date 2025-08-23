Máximo Quiles se mete en el bolsillo la segunda pole de su carrera en Hungría

Fernando Perals Sábado, 23 de agosto 2025, 13:49 Comenta Compartir

17 años y apenas una decena de carreras en el Mundial de Moto3, lo suficiente para que un piloto del talento de Máximo Quiles se haya metido en el bolsillo su segunda pole de su carrera. El murciano voló este sábado sobre el asfalto de Balaton Park para convertirse en el más rápido de la jornada, parando el cronómetro en 1:46.060.

Segundo fue el argentino Valentín Perrone (1:46.120) y tercero el valenciano Ángel Piqueras (1:46.150). Hasta el cuarto puesto creció el murciano Álvaro Carpe, que tras una sesión de libres un tanto agridulce el viernes, este sábado volvió a disfrutar y peleó por la primera línea de la parrilla. El de El Esparragal al final saldrá en la segunda fila tras parar el crono en 1:46.167.

Máximo Quiles cuajó las cuatro mejores vueltas de todo el día en el Gran Premio de Hungría, logró el récord del circuito, bajando de 1:46 el tiempo y se repuso a una mañana en la que se fue al suelo hasta en dos ocasiones. Nada puede con el piloto del Aspar Team, está hecho de otra pasta. Y este fin de semana va más rápido que nadie encima de la moto.

«Sabemos que siempre da todo lo que tiene y parar a mitad de la Q2 y cambiar los neumáticos ha sido una estrategia acertada. Se lo merece, ha hecho un gran trabajo otro día más», dijo Nico Terol, director deportivo del Aspar Team, tras ver lo que había hecho su pupilo encima de las dos ruedas.

Se tuvo que relajar el murciano tras sufrir dos caídas a primera hora de la mañana en el nuevo circuito húngaro de Balaton Park. Iba demasiado rápido el 'rookie', pero tampoco tuvo problema en hacerlo. «Me gusta este circuito, disfruto conduciendo en él. Tenemos un gran ritmo», confesó el piloto al bajarse de la moto, donde le esperaba su madre para felicitarle tras otro gran éxito.

Segunda pole para Quiles después de la lograda en el circuito francés de Le Mans el 10 de mayo. El murciano sigue empeñado en pegarle mordiscos a la clasificación general del Mundial. Poco o nada le importa que sea su primer año, un periodo reservado para el aprendizaje y coger experiencia. Se le cae el talento, es rápido y le tose a cualquiera. Este domingo volverá a ser uno de los grandes favoritos para la victoria.

