Aldeguer acaba cuarto y Acosta es quinto en Cheste en los primeros test de pretemporada

Pedro Acosta volvió a ser uno de los pilotos más rápidos este martes, en el test celebrado en el circuito de Cheste (Valencia) que abrió la pretemporada del Mundial de MotoGP del próximo año. Aunque el murciano se quedó con la miel en los labios de su primera victoria en 2025, ayer se reconfirmó como uno de los hombres más en forma, a la espera de poder mejorar la KTM con algunas de las novedades introducidas en la sesión de este martes. En la misma, Acosta logró el quinto mejor crono, justo por detrás de su paisano Fermín Aldeguer. El más rápido del test fue Raúl Fernández con su Aprilia. Segundo fue otro piloto de la casa de Noale, Marco Bezzecchi. Y en tercer lugar terminó la jornada Álex Márquez.

Repasando el número de vueltas dadas por los pilotos, solo Ogura, con 58, y el debutante Moreira, con 53, superaron el medio centenar en un entrenamiento programado de diez de la mañana a cinco de la tarde, pero en el que se perdieron casi las primeras cuatro horas por el estado del afalto. La lluvia caída durante la noche tuvo la culpa y a los pilotos les tocó esperar en los boxes mucho tiempo, antes de comenzar a rodar en este test previo a las vacaciones.

«Pruebas y 'repruebas'»

«Los días de test no me gustan nada, pero creo que ha sido bastante productivo para lo poco que se ha rodado por la mañana. Tenemos que irnos contentos, hemos hecho bastantes pruebas... Y 'repruebas', sobre todo. Entonces, a ver cómo salen los análisis, si sacamos algo en claro», confesó un Acosta que por la mañana llegó a liderar la tabla de tiempos y, de nuevo, fue la mejor KTM del día.

«La moto necesita bastantes cosas. Sabemos que tenemos una frenada y una salida de curva muy fuertes, pero necesitamos ser más consistentes durante las carreras, no tener tantos altibajos en la misma carrera, y eso nos llevará, por lo menos, a estar constantemente en el podio. Este final de año sí que lo hemos conseguido, pero también, seguramente, el año que viene yo espero que el nivel suba un poco más. Necesitamos una moto medio segundo más rápida en 2026», señaló el mazarronero.