Acosta da el salto en Hungría hasta el segundo cajón del podio, su mejor resultado de la temporada

Fernando Perals Domingo, 24 de agosto 2025, 15:12 Comenta Compartir

Pedro Acosta es otro. Nada tiene que ver el rostro del piloto de Puerto de Mazarrón con aquel que exhibía en el 'paddock' hace solo unos meses. Su KTM ha cambiado de la noche a la mañana. Es rápida, más ágil en cada curva y tiene encima a un Tiburón con hambre de éxitos. Este domingo rompió su techo y logró el mejor resultado de la temporada tras quedar segundo en el Gran Premio de Hungría.

Fue el primero de los mortales el mazarronero, que entró solo por detrás del extraterrestre Marc Márquez, que ganó su décima carrera, se metió en el bolsillo su séptimo doblete (sprint y cita del domingo) y ya hace cuentas para proclamarse campeón en Misano, dentro de dos Grandes Premios. Tercero concluyó el italiano Marco Bezzecchi. Y decimonoveno acabó el murciano Fermín Aldeguer, que se fue al suelo en la vuelta 14, volvió a la pista, fue sancionado con una 'long lap penalty' y no pudo pelear por nada más. Domingo amargo para el de La Ñora.

El que sí tienes más de una razón para celebrar tras este fin de semana es Pedro Acosta, que tras tres caídas en el estreno del circuito húngaro de Balaton Park, la sonrisa que mostró tras la carrera de este domingo nadie se la va a borrar. Otra vez en el podio. Pero por primera vez esta temporada en el segundo cajón más alto. Un salto tremendo deportivo y emocional para el joven mazarronero, que despeja los fantasmas del inicio de año.

«Hemos gestionado muy bien la situación de carrera este domingo. Tenemos una moto realmente buena. Se lo dedico a todo el equipo, al que le quiero dar las gracias de corazón. Algunos estuvieron trabajando hasta pasadas las dos de la madrugada para implementar todas las mejoras y tener la mejor moto hoy. Y especialmente a Dani Pedrosa, con el que tuve una conversación dura este sábado por mis errores y hoy he sentido que le escuché. Esto es gracias a él y a todo el equipo de KTM», reconoció el mazarronero, orgulloso y con un sinfín de elogio para los suyos.

Salió de forma extraordinaria Acosta, que aprovechó el exterior de la pista para adelantar varias posiciones desde la séptima inicial desde la que salía. Del séptimo al cuarto puesto en un abrir y cerrar de ojos. EL podio esperaba en el horizonte, y allí que fue el excampeón de Moto3 y Moto2.

Solo habían transcurrido cinco vueltas cuando el Tiburón puso en su mirilla a Morbidelli. En un trazado de estreno que cuenta con alguna que otra doble curva seguida, el mazarronero mostró la agilidad que ha ganado su KTM y su valentía y asestó un golpe certero al italiano, al que dejó atrás con un bonito adelantamiento.

Próxima víctima: Marco Bezzecchi. El murciano estaba volando sobre la pista, sintiéndose más cómodo que en todo el fin de semana. Mordía al cronómetro y el italiano sentía su aliento. Fue en la vuelta 16, a menos de diez para el final, cuando Acosta cogió el interior del trazado para superar al piloto de Rímini en otra extraordinaria pasada que le colocaba segundo.

Un reto imposible, de momento, apareció entonces frente a Acosta: dar caza al próximo campeón del mundo, Marc Márquez. Al mazarronero le faltó haber salido desde una posición más adelantada desde el inicio para pelear de tú a tú con el de Cervera. En el último tramo de la cita de este domingo fue misión imposible. Apretó al mismo tiempo que defendía bien, sin sufrimiento, su extraordinaria segunda plaza.

El de KTM firmó un estreno en Balaton Park para el recuerdo y un fin de semana en el que vuelve a dejar claro que está de vuelta, que su moto ya pelea con las grandes 'naves' de la parrilla. Que el Tiburón tiene hambre y promete ir de caza en los ocho Grandes Premios que quedan por delante.

Con peores sensaciones se marcha el añorejo Fermín Aldeguer, que tras irse a la grava en el ecuador de la carrera tras un error no pudo batallar por las posiciones de punto. Jornada de aprendizaje para el murciano, que brilló en Austria la pasada semana y este domingo sufrió más de lo esperado. Próxima parada para ambos: Barcelona, dentro de dos semanas.