Pedro Acosta y Fermín Aldeguer hacen las paces en Phillip Island

Francisco J. Moya Viernes, 17 de octubre 2025, 20:47 Comenta Compartir

En las Antípodas, a 17.000 kilómetros de casa y tras su primera rueda de prensa conjunta desde que están en MotoGP. Así llegó, por fin, la paz entre Fermín Aldeguer y Pedro Acosta, los dos pilotos que han puesto al motociclismo murciano en lo más alto del panorama internacional. En cierto modo, jamás hubo guerra entre ellos. Pero sí distanciamiento e incluso mal rollo. No era lo esperado, ni mucho menos, en dos chicos que crecieron juntos y de la mano fueron subiendo categorías hasta llegar a la élite de este deporte tan complicado. Viajaron juntos y compitieron juntos por media Europa siendo menores de edad, siempre escoltados por sus respectivas familias. Al llegar al Mundial, sin embargo, cada uno por su lado. Frío, frío y más frío.

Este jueves en el circuito australiano de Phillip Island (Melbourne), llegó el deshielo. Tras la comparecencia oficial organizada por Dorna junto al piloto local Jack Miller, el periodista Mela Chércoles, del 'As', pidió a los dos que le atendieran de manera conjunta, para hablar de su distante relación y, en la medida de lo posible, tender puentes. Y a juzgar por las palabras de ambos, pelillos a la mar y a construir una nueva etapa de «respeto» y «afecto».

«Nosotros hemos tenido mejores y peores épocas, pero al final nuestra relación se queda todo en pista y con mucho respeto, tanto él por mí como yo por él. Yo creo que nosotros dos ya sabemos lo que hay y me gustó que el otro día me felicitara por la victoria, igual que yo a él cuando hace un buen resultado. Obviamente, a mí no se me pregunta por él porque él ya ha conseguido resultados antes que yo, pero ya lo sabemos», dijo Fermín Aldeguer.

«Al final, puedes tener más o menos relación con alguien, pero el respeto, tanto personal como deportivo, va por delante de cualquier cosa. Entonces, nos conocemos desde que tenemos 5 años y casi, casi, nos limpiábamos el culo el uno al otro. Las cosas, por mucho que pase el tiempo, no cambian, y la verdad es que él lo está haciendo espectacular. Ya lo dije a principio de año, que un tío con tanto talento y con una moto que está en el punto era cuestión de tiempo que ganara una carrera. Me alegro un montón por él y esto nos viene bien a todos, incluso a mí para apretar un poco más», aportó Acosta cuando tuvo que explicar qué siente al ver a su paisano triunfando en el Mundial de MotoGP.

El mazarronero, incluso, se puso nostálgico cuando le mostraron fotos de ambos cuando tenían 8 o 9 años y ya ganaban campeonatos regionales o nacionales. «Es súper chulo ver fotos de aquellos días, porque era difícil imaginar que dos chavales de una región tan pequeña pudieran llegar al campeonato del mundo, y a lo mejor era un shock verme a mí, y a Fermín consiguiendo su primera victoria en el último GP», señaló el Tiburón de Mazarrón.

Una cantera que crece

«Nosotros estamos aquí en MotoGP, pero también llega Carpe, Quiles, Cano... Viene gente muy buena, que está en las categorías inferiores. Hay una gran cantera en la Región de Murcia, y todo lo que nos ha ocurrido a nosotros es positivo para los que vienen por detrás», señalaba Acosta. «Creo que Murcia es ahora uno de los mejores lugares, como cantera del motociclismo, y llegan aún más pilotos más jóvenes. Tenemos las mejores condiciones climáticas, muchos circuitos cerca, y resulta muy fácil también para la familia, porque al final no tienes que desplazarte tanto tiempo cuando quieres entrenar», añadió Aldeguer, que posó muy sonriente, como Acosta.

Luego, en la primera sesión del fin de semana, ambos lucharon por el último puesto en la Q1. Se lo quedó Acosta, por cinco milésimas. Fue décimo. Aldeguer deberá pelear en la repesca. Marco Bezzecchi fue el más rápido del viernes. Tanto el sprint del sábado como la carrera del domingo arrancan a las seis de la mañana.